Министр юстиции Израиля подписал распоряжение об экстрадиции Алексея Буркова в США
// NEWSru.co.il // В мире // 23 октября 2019
Семья Буркова подтвердила, что инициатива его обмена на Нааму Иссахар принадлежала им
Семья Буркова подтвердила, что инициатива его обмена на Нааму Иссахар принадлежала им
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 октября 2019
Агент Секретной службы США: "Нам неизвестно о связях Буркова в Кремле и его причастности к разведслужбам"
Агент Секретной службы США: "Нам неизвестно о связях Буркова в Кремле и его причастности к разведслужбам"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 октября 2019
"Обмен Наамы на Алексея сейчас не стоит на повестке дня". Интервью с Яффой Иссахар
"Обмен Наамы на Алексея сейчас не стоит на повестке дня". Интервью с Яффой Иссахар
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 октября 2019
ШАБАС сообщил о переводе Алексея Буркова под особый надзор
ШАБАС сообщил о переводе Алексея Буркова под особый надзор
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 октября 2019
Пресс-секретарь министра юстиции: "Амир Охана примет решение по делу Буркова в ближайшее время"
Пресс-секретарь министра юстиции: "Амир Охана примет решение по делу Буркова в ближайшее время"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 октября 2019
Константин Бекенштейн ответил на вопросы NEWSru.co.il: "Алексей меня попросил обратиться к семье Иссахар"
Константин Бекенштейн ответил на вопросы NEWSru.co.il: "Алексей меня попросил обратиться к семье Иссахар"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 октября 2019
Алексей Бурков в интервью израильскому ТВ: "Россия своих не бросает и поэтому борется за меня"
Алексей Бурков в интервью израильскому ТВ: "Россия своих не бросает и поэтому борется за меня"