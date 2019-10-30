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NEWSru.co.il :: В Израиле30 октября 2019 г., 19:53

Министр юстиции Израиля подписал распоряжение об экстрадиции Алексея Буркова в США

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Амир Охана Министр юстиции подписал распоряжение об экстрадиции Алексея Буркова в США Наама Иссахар
 
   
 
 
Амир Охана
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Министр юстиции подписал распоряжение об экстрадиции Алексея Буркова в США
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Наама Иссахар

В среду, 30 октября, министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции в США российского хакера Алексея Буркова.

Адвокат Буркова Михаэль Ирони выразил сожаление в связи с решением Оханы и заявил редакции NEWSru.co.il, что намерен подать апелляцию в БАГАЦ.

"Достаточно прочитать решение министра юстиции, чтобы понять, что он не взвесил все факторы и пошел на поводу у решения судов, которые его на самом деле не обязывают", - подчеркнул Ирони в беседе с нашей редакцией.

Семья израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 годам лишения свободы, также заявила о своем намерении обратиться в БАГАЦ с требованием отменить решение Оханы, поскольку экстрадиция Буркова в США уменьшает шансы на освобождение Наамы. Семья девушки называет решение министра "аморальным и бесчеловечным" и подчеркивает, что Наама является заложницей политических игр и Израиль обязан "вытащить ее из этого кошмара".

Напомним, Бурков, программист из Санкт-Петербурга, уже четыре года находится под арестом в Израиле. Он был арестован по запросу американских властей в декабре 2015 года на КПП "Таба" после того, как он во время путешествия по Египту решил посетить Эйлат. В течение всего этого срока израильские суды рассматривали просьбу об экстрадиции Буркова от американской прокуратуры. Органы американской юстиции инкриминируют ему преступления в компьютерной сфере. По неподтвержденным данным, Бурков может пролить свет на детали вмешательства российских спецслужб в американские выборы.

Три года назад министр юстиции РФ встречался с израильским министром юстиции Айелет Шакед и просил Израиль об отмене экстрадиции Буркова в США. Он даже предложил экстрадировать Буркова в Россию с тем, чтобы отдать под суд на родине. Судебный процесс в отношении экстрадиции Алексея Буркова продолжался в течение четырех лет, и недавно Верховный суд Израиля вынес положительное решение по вопросу об экстрадиции хакера в США. Однако данное решение должен был утвердить министр юстиции.

История Буркова всплыла в израильских и мировых СМИ после того, как к семье Наамы Иссахар обратился некий Константин Бекенштейн, назвавшийся другом Буркова и заявивший, что у семьи Буркова есть идея обменять Алексея на Нааму. Вскоре после этого пошли слухи о том, что между странами действительно ведутся переговоры о таком обмене, однако эти слухи не были подтверждены.



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