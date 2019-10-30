Полиция вменяет помощникам Нетаниягу преследование свидетеля при отягчающих обстоятельствах

Полиция и прокуратура обратились в суд с просьбой о получении доступа к информации в мобильных телефонах, изъятых у помощников премьер-министра Биньямина Нетаниягу, руководителя предвыборной кампании "Ликуда" Офера Голана и пресс-секретаря Йонатана Уриха.

Представители правоохранительных органов утверждают, что располагают разумными основаниями для подозрений в преследовании свидетеля при отягчающих обстоятельствах.

Согласно утверждению полиции, не было наложено никакого запрета на общение подозреваемых с премьер-министром. Кроме того, утверждается, что следователь полиции без санкции суда просмотрела в мобильных телефонах только переписку, связанную с расследованием. В то же время в полиции признают, что в мобильном телефоне Уриха следователь просмотрела переписку, не связанную с расследованием, о чем сообщила другому следователю. При этом подчеркивается, что следствие не пользовалось этой информацией.

Полиция также подтвердила опубликованное в "Новостях 12" сообщение о том, что речь шла о переписке с Яиром Нетаниягу.

Инцидент, ставший предметом расследования, произошел 29 августа, когда вокруг дома госсвидетеля по "делу 4000" бывшего генерального директора министерства связи Шломо Филбера ездил автомобиль, из динамиков которого доносилось слово "Предатель".

При этом сам Филбер, не находившийся в это время дома, узнал об это из сообщений в интернете и от соседей. Жалоба в полицию была подана 4 сентября. В ходе расследования полиция вышла на владельца автомобиля и его сообщника, однако считает, что они действовали по заказу.

Представитель прокуратуры признал, что ни один из подозреваемых не подписал документ о согласии на получение доступа к своему мобильному телефону, хотя все дали свое устное согласие.

Полиция просит получить доступ к переписке через приложения для передачи сообщений за период с 28 по 30 августа 2019 года.

Прокуратура предложила суду назначить независимого представителя, который переснимет сообщения за указанный период, или же провести данную процедуру самостоятельно.