Ynet: задержанный в Иордании израильтянин - русскоязычный репатриант

По данным Ynet, 29 октября в Иордании был задержан за незаконное пересечение границы репатриант из одной из стран бывшего СССР, бежавший от преследования израильских правоохранительных органов.

Напомним, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила информацию о задержании в Иордании израильского гражданина, нелегально проникшего на территорию Хашимитского королевства.

Ранее министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил об отзыве посла в Израиле для консультаций. Согласно опубликованной информации, отзыв посла связан с арестом в Израиле двух иорданских граждан - 32-летней Хибы аль-Лабади и 29-летнего Абд ар-Рахмана Маари. Оба с августа находятся в Израиле под административным арестом.

"В связи с продолжающимся незаконным и бесчеловечным удерживанием их под арестом, в качестве первого шага мы отзываем посла для консультаций", – заявили иорданские источники.