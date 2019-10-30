Иерусалим:
13 - 22°
Тель-Авив:
17 - 25°
Эйлат:
19 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 октября 2019 г., 18:22

Ynet: задержанный в Иордании израильтянин - русскоязычный репатриант

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ynet: задержанный в Иордании израильтянин - русскоязычный репатриант Ynet: задержанный в Иордании израильтянин - русскоязычный репатриант Хиба аль-Лабади
 
   
 
 
Ynet: задержанный в Иордании израильтянин - русскоязычный репатриант
thinkstockphotos.com Фото 1 из 3

 
   
 
 
Ynet: задержанный в Иордании израильтянин - русскоязычный репатриант
thinkstockphotos.com Фото 2 из 3

 
   
 
 
Хиба аль-Лабади

По данным Ynet, 29 октября в Иордании был задержан за незаконное пересечение границы репатриант из одной из стран бывшего СССР, бежавший от преследования израильских правоохранительных органов.

Напомним, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила информацию о задержании в Иордании израильского гражданина, нелегально проникшего на территорию Хашимитского королевства.

Ранее министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил об отзыве посла в Израиле для консультаций. Согласно опубликованной информации, отзыв посла связан с арестом в Израиле двух иорданских граждан - 32-летней Хибы аль-Лабади и 29-летнего Абд ар-Рахмана Маари. Оба с августа находятся в Израиле под административным арестом.

"В связи с продолжающимся незаконным и бесчеловечным удерживанием их под арестом, в качестве первого шага мы отзываем посла для консультаций", – заявили иорданские источники.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 октября 2019
Помощник иорданского посла навестил в "Кишоне" Хибу аль-Лабади
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 октября 2019
ЦАХАЛ подтвердил информацию о задержании в Иордании израильского гражданина
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 октября 2019
СМИ: в Иордании задержан нелегально проникший в страну израильтянин
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 октября 2019
Иордания отзывает посла в Израиле для консультаций


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:58 В Вади-Ара проходит массовая демонстрация против проблемы насилия в арабском секторе
18:36 ДТП под Рош-Пиной, тяжело пострадала пожилая женщина
18:22 Ynet: задержанный в Иордании израильтянин - русскоязычный репатриант
18:11 Помощник иорданского посла навестил в "Кишоне" Хибу аль-Лабади
17:41 Встреча Ганца и Горовица прошла в "дружеской атмосфере"
17:26 Встреча потомков бывших узников Собибора прошла в "Яд ва-Шем"
17:03 Началась встреча Бени Ганца и Ницана Горовица
16:39 Полиция вменяет помощникам Нетаниягу преследование свидетеля при отягчающих обстоятельствах
16:18 ДТП на шоссе номер 25, четверо пострадавших
16:17 В 19:30 улицы в центре Тель-Авива перекроют в связи с ночным забегом
...