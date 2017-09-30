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Заявление Давида Фридмана вызвало недовольство США и возмутило палестинцев

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати фото
Заявление Давида Фридмана вызвало недовольство США и возмутило палестинцев
Заявление Давида Фридмана вызвало недовольство США и возмутило палестинцев
Заявление Давида Фридмана вызвало недовольство США и возмутило палестинцев

Посол США в Израиле Давид Фридман, вступивший в должность в мае этого года, в конце минувшей недели дал интервью сайту Walla. В этом интервью Фридман сообщил, что план президента Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта будет обнародован в течение ближайших месяцев, однако подчеркнул, что каких-либо жестких сроков для этого не существует. "Мы постараемся сделать все правильно, а не быстро", - сказал Фридман.

При этом Фридман не сказал, является ли одним из условий урегулирования, прописанных в плане Трампа, отказ Израиля от каких-либо поселений. Он заметил, что, по его мнению, поселения являются частью Израиля, подчеркнув, что "всегда было ясно – Израиль будет расширяться за счет Западного берега, но не обязательно всего Западного берега". Также посол США сказал, что в настоящее время "Израиль занимает всего два процента территории Западного берега". Он отметил, что "поселения имеют важное национальное, историческое и религиозное значение".

Кроме того, Фридман заявил, что концепция "двух государств для двух народов" утратила свой смысл.

На следующий день после публикации этого интервью пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт поспешила отмежеваться от заявлений Фридмана. "Его комментарии не следует понимать как свидетельство изменения политики США", - подчеркнула она. Об этом сообщает JTA.

Заявление Фридмана, как пишет "Аль-Джазира", вызвало возмущение палестинцев. Представитель Организации освобождения Палестины Саиб Арикат заявил, что "Израиль на международном уровне признан государством, оккупировавшим более ста процентов Палестины", а замечание Фридмана "является ложным, противоречит международному праву и резолюциям ООН".

В то же время представитель Совета поселений Иудеи и Самарии Одед Ревиви отметил, что Давид Фридман "использовал реальные факты для описания ситуации в Иудее и Самарии". "На протяжении десятилетий международное сообщество верит палестинской пропаганде, не зная об истинном положении дел", - заметил Ревиви.

Напомним, в начале сентября в интервью газете Jerusalem Post американский посол назвал израильскую оккупацию "мнимой", чем вызвал недовольство администрации США.



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Арабы возмущены: американский посол назвал израильскую оккупацию "мнимой"







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