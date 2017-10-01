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В Израиле

За 25 часов парамедики "Маген Давид Адом" выехали на 2.229 вызовов

время публикации: 30 сентября 2017 г., 19:59 | последнее обновление: 30 сентября 2017 г., 21:21 блог версия для печати фото
"Маген Давид Адом": сводка Судного дня
"Маген Давид Адом": сводка Судного дня
"Маген Давид Адом": сводка Судного дня

Каждый год Йом Кипур становится особенно напряженным днем для парамедиков службы "Маген Давид Адом". В этом году за 25 часов (именно столько продолжается Судный день) парамедики МАДА выезжали на 2.229 вызовов в разные районы страны.

Медицинская помощь была оказана 1.659 пациентам, 228 из которых почувствовали себя плохо (или потеряли сознание) из-за соблюдения строгого поста. 21 человеку понадобилась реанимация. 265 человек получили травмы в результате падения с велосипедов (в том числе и велосипедов с электроприводом), катания на роликовых коньках и скейтбордах.

28 человек пострадали в результате ДТП: состояние двоих медики оценивают как среднее, 26 получили легкие травмы. 24 человека нуждались в помощи после того, как получили ранения в ходе инцидентов с применением насилия (из двадцати четырех пострадавших один находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как легкое).

Также бригады "скорой помощи" доставили в больницы 134 роженицы (у семи женщин роды принимали сами парамедики) и 62 порции крови для срочного переливания из банка крови МАДА.

Как отмечает пресс-служба МАДА, дважды машины "скорой помощи" попадали под "камнепад" – в Ашдоде и Акко. При этом, оба раза камнеметатели – дети и подростки – не имели отношения к ультраортодоксальной общине.

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