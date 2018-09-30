СМИ: Ури Геллер помог полиции найти вандала, разрисовавшего скульптуры в Яффо

В воскресенье, 30 сентября, сайт Ynet написал, что по подозрению в актах вандализма в Яффо и Тель-Авиве задержан житель города.

В публикации говорится, что более недели полиция разыскивала вандала, оставившего свастики на нескольких домах в Тель-Авиве, а также обезобразившего недавно знаменитую арку "Врата веры" в Старом городе Яффо.

Найти подозреваемого полиции помогли записи с камеры наблюдения, установленной на доме знаменитого израильского иллюзиониста Ури Геллера.

Знаменитый "маг" Ури Геллер. Фотогалерея

Геллер рассказал сайту Ynet, что посреди ночи на прошлой неделе его разбудил шум под окнами. Вставать и проверять, в чем дело, ему было лень, и он продолжил спать. А утром обнаружил, что на многих домах, а также на скульптурах в Яффо появились свастики. Эта его расстроило. Он просмотрел записи на камере наблюдения, установленной на его доме, и обнаружил на видео незнакомого мужчину. Он передал эту видеозапись полиции. По словам Геллера, позднее сотрудники полиции ему сообщили, что его записи помогли задержать подозреваемого.

В воскресенье, 30 сентября, подозреваемый был доставлен в суд для продления срока задержания. Представитель полиции, сообщил суду, что 37-летний житель Тель-Авива оставлял свастики по всему городу и поджигал мусорные баки даже тогда, когда он находился под домашним арестом.

Ури Геллер родился 20 декабря 1946 года в Тель-Авиве. Его родители – родом из Австро-Венгрии. Мать Ури, как утверждается в его официальной биографии, была дальней родственницей Зигмунда Фрейда. Свое имя Ури получил в честь кузена, которого незадолго до его рождения насмерть сбил автобус. По семейной легенде, когда Ури было пять лет, он копался на лужайке около дома их арабских соседей, и вдруг – яркий луч света, пробившийся сквозь тучи, повалил его в траву. Мальчик побежал к матери, чтобы рассказать о случившемся – она успокоила его, усадила за стол и дала тарелку супа; ребенок схватил металлическую ложку – ложка начала гнуться и сгибалась до тех пор, пока не сломалась. Мать Ури рассказывала не раз, как развивались фантастические способности мальчика. При этом она всякий раз подчеркивала, что ребенок мог унаследовать талант чародея от Зигмунда Фрейда. Позже семья переехала на Кипр, где Ури окончил школу. Потом он вернулся в Израиль, и в 80-е годы говорил журналистам, что во время Шестидневной войны служил в воздушно-десантных войсках и даже был ранен. Впрочем, ранение не помешало Ури Геллеру в 1968-69 годах подрабатывать фотомоделью. В 1969-м Геллер начал выступать в роли фокусника – сначала на детских утренниках, потом в ночных клубах – и вскоре его имя знал каждый израильтянин. Пик популярности Ури Геллера приходится на 70-е годы, когда его магические фокусы уже могли видеть телезрители во всем мире. Арсенал Геллера был невероятным: он двигал предметы взглядом, находил воду с помощью ивового прутика, угадывал мысли на расстоянии, останавливал или разгонял часы и, конечно же, гнул – на радость зрителей – вилки и ложки. Для многих в те годы само слово "экстрасенс" ассоциировалось, прежде всего, с именем Ури Геллера. Но уже тогда скептики называли его шарлатаном и аферистом, а в доказательство своих слов приводили примеры, когда у Геллера не получался тот или иной "фокус". В 80-х годах Геллер отказался от частых выступлений. Взялся писать статьи и книги. Поселился в Англии. Стал почетным членом многих престижных клубов. Ездил на антикварном "кадиллаке", разукрашенном гнутыми столовыми приборами. Он не скрывает того, что ему нравится быть звездой. Ему нравится вращаться в кругу знаменитостей. И кем бы он ни был на самом деле, он – олицетворение Успеха.

Его называют магом и экстрасенсом, уникальным иллюзионистом и дешевым фокусником, гением и шарлатаном. В памяти многих Ури Геллер – "тот, который остановил Биг Бен", а такие фокусы не снились даже Давиду Копперфильду. Он обещал оживить Ариэля Шарона и защитить Израиль от ракет террористов. Многие верят в его всесилие.

Последние 30 лет Геллер жил в Англии или на Кипре, хотя часто появлялся и в Израиле, пишет книги и вращается в высшем свете. Про себя он говорит, что заработал достаточно денег, чтобы теперь его оставили в покое.

Ури Геллер планирует открыть собственный музей в Яффо. В музее будут экспонироваться знаменитый "каддилак", покрытый двумя тысячами ложек, погнутых Геллером, гигантская ложка длиной 18 метров, подарки от знаменитостей и т.д.





