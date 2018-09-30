СМИ: Нетаниягу провел переговоры с вице-президентом Индонезии

По информации радиостанции "Галей ЦАХАЛ", во время пребывания в Вашингтоне глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу провел переговоры с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой. Поскольку между Израилем и одной из самых густонаселенных мусульманских стран нет дипломатических отношений, эти переговоры не афишировались, причем, по просьбе Джакарты.

Канцелярия премьер-министра Израиля эту информацию не комментирует.

Отметим, что в начале 2016 году появились слухи о том, что между Израилем и Индонезией идут переговоры об установлении двусторонних дипломатических отношений. Израиль по приглашению Биньямина Нетаниягу посетила группа индонезийских журналистов. На этой встречи Нетаниягу заявил, что Израиль и Индонезия могли бы сотрудничать во многих сферах, в первую очередь, в области "высоких технологий". Он также отметил, что у стран есть общие интересы в борьбе с террором.

Однако уже через несколько дней издание Jakarta Post со ссылкой на МИД Индонезии опровергла эту информацию. В МИДе Индонезии заявляли, что страна продолжит оказывать максимальную поддержку палестинцам в их борьбе за независимость, а также осудили журналистов, отозвавшихся на приглашение Нетаниягу.

Летом 2018 года в отношениях между Иерусалимом и Джакартой возникла дополнительная напряженность. Если раньше, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, туристы Израиля и Индонезии могли посещать эти страны, то в июне МИД Индонезии, осудив действия израильских военных на границе с сектором Газы, запретил израильтянам въезд в страну. В качестве ответной меры МИД Израиля объявил о запрете на въезд индонезийских туристов.

До кризиса Израиль ежегодно посещали около 30 тысяч индонезийских туристов, считающихся, по данным министерства туризма, одними из самых щедрых.

Индонезия - самая густонаселенная мусульманская страна в мире. В 1993 году, сразу после подписания соглашений Осло, Джакарту посетил покойный ныне премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, но ни один из высокопоставленных индонезийских чиновников до сих пор не нанес ответного визита.