Задержан обвиняемый в убийстве, который сбежал по дороге в суд

Полиция Хайфы обнаружила и задержала 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, который 27 августа сбежал от полицейских, перевозивших его из закрытого учреждения для несовершеннолетних в Акко в здание суда.

Как сообщал на этой неделе сайт Nana10, подросток скрылся на мотоцикле, который его ждал около здания суда.

По информации новостного портала Walla, подсудимый был арестован в одном из районов Хайфы. В пятницу он предстанет перед судом, который вынесет решение о продлении срока содержания под стражей.