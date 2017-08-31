31 августа 2017 г.
Кизякову подарили дело
Бар Рафаэли связалась с зэком
Галь Гадот в Израиле
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:45 Задержан обвиняемый в убийстве, который сбежал по дороге в суд
15:54 Отец и сын задержаны по подозрению в нападении на охранника в больнице "Вольфсон"
15:52 Задержан житель Калансуа, соблазнявший сексуальными фото агента полиции
15:17 Айзенкот присвоил звание полковника офицеру, получившему тяжелейшие ранения во время операции "Нерушимая скала"
14:26 Ривлин поздравил Махмуда Аббаса с праздником Ид аль-Адха
13:51 БАГАЦ отклонил иск о признании однополых браков
13:31 Ведутся поиски солдата, пропавшего на Голанах
13:20 Активисты движения за права инвалидов перекрыли северный въезд в Ашдод
13:06 В Ган-Явне обнаружена пожилая пара без признаков жизни
12:52 Умерла 7-летняя девочка, которая чуть не утонула в Кинерете
В Израиле

Задержан обвиняемый в убийстве, который сбежал по дороге в суд

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 16:45 блог версия для печати

Полиция Хайфы обнаружила и задержала 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, который 27 августа сбежал от полицейских, перевозивших его из закрытого учреждения для несовершеннолетних в Акко в здание суда.

Как сообщал на этой неделе сайт Nana10, подросток скрылся на мотоцикле, который его ждал около здания суда.

По информации новостного портала Walla, подсудимый был арестован в одном из районов Хайфы. В пятницу он предстанет перед судом, который вынесет решение о продлении срока содержания под стражей.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2017 г.
Обвиняемый в убийстве подросток сбежал от полицейских, доставлявших его в суд
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июня 2017 г.
Полиция сообщила о задержании Аргу Асраса, подозреваемого в убийстве брата
// NEWSru.co.il // В мире // 10 февраля 2017 г.
Осужденный сбежал из здания суда в Петербурге после оглашения приговора
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 декабря 2016 г.
Подозреваемый в торговле наркотиками сбежал из зала суда
// NEWSru.co.il // В мире // 26 ноября 2014 г.
Арестант в наручниках сбежал из московского суда







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 31 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017