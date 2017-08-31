Компания "Хайфа Химикалим" частично опустошила хранилище аммиака

В четверг, 31 августа, компания "Хайфа Химикалим" сообщила о том, что она частично опустошила хранилище аммиака. Работы по опустошению продолжаются.

Согласно решению Верховного суда от 27 июля, хранилище должно быть полностью опустошено до 18 сентября. В начале августа министерство экологии выдало заводу "Хайфа Химикалим" разрешение, необходимое для проведения этих работ.

22 августа компания сообщила о закрытии завода в Хайфе и увольнении работников предприятия.

29 августа окружной суд по трудовым спорам постановил, что вступление в силу увольнительных писем, выданных работникам хайфского завода компании "Хайфа Химикалим", будет отложено до 29 сентября.