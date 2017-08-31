5.000 больных детей не начнут учебный год из-за забастовки учителей

Компания "Кадима-Мада", по лицензии министерства просвещения предоставляющая преподавание на дому для больных детей, не сумела достичь соглашения с работниками.

Около 600 учителей, психологов, консультантов, логопедов и других работников компании объявили забастовку еще 13 августа.

Учителя, не являющиеся сотрудниками министерства просвещения или муниципалитетов, не получают зарплату в дни праздников и каникул, не имеют надбавки за стаж, не получают психологическую подготовку для работы с больными детьми.

Программа преподавания "Кадима-Мада" охватывает около 5 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет, для которых 1 сентября не начнется новый учебный год.