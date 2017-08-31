Нетаниягу сообщил о телефонных разговорах с Эдельсоном и Регевом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как и обещал, опубликовал данные о своих телефонных разговорах с владельцем газеты "Исраэль а-Йом" Шелдоном Эдельсоном и бывшим главным редактором газеты Амосом Регевом, с которыми он находится в близких дружеских отношениях.

Согласно информации, опубликованной на странице главы правительства в социальной сети Facebook, в период с 2012 по 2015 год Нетаниягу и Эдельсон общались по телефону около 160 раз, то есть около 0,75 раз в неделю.

Общение с Регевом было более плотным – в среднем 1,5 телефонных разговора в неделю.

При этом Нетаниягу подчеркивает, что время от времени общался и с владельцами и главными редакторами других изданий.

"Политики в Израиле регулярно общаются с представителями прессы. Большую часть своего времени я трачу на управление государством. Но иногда, обычно ночью, по окончании рабочего дня, я тоже общаюсь с ними, рассказываю о том, что мы делаем для страны и для народа, предлагая им публиковать эту информацию", - говорится в заявлении Нетаниягу.