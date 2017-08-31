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В Израиле

БАГАЦ отклонил иск о признании однополых браков

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 13:59 блог версия для печати фото
БАГАЦ отклонил иск о признании однополых браков

В четверг, 31 августа, БАГАЦ отклонил иск организации за права ЛГБТ о признании однополых браков в Израиле.

Судьи постановили, что непризнание однополых браков не нарушает Основной закон о достоинстве и свободе человека.

В постановлении отмечается, что, несмотря на явную дискриминацию общины ЛГБТ, исправлять ситуацию должны законодатели, а не Верховный суд.

Напомним, в Израиле признаются однополые брачные союзы, заключенные в других странах, однако, в стране невозможно зарегистрировать не только однополый брак, но и обычный гражданский брак.

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