В четверг, 31 августа, в больнице "Зив" в Цфате умерла 7-летняя девочка, которая чуть не утонула в Кинерете. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 29 августа у пляжа "Сусита" возле кибуца Эйн Гев. Девочку вытащили на берег ее родственники после того, как она несколько минут провела под водой. Пострадавшая была без сознания, у нее отсутствовали пульс и дыхание.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали девочке первую помощь. Когда у нее вновь появился пульс, ее доставили на вертолете в больницу "Зив". В течение двух дней врачи пытались спасти жизнь ребенка, но вынуждены были констатировать смерть девочки.