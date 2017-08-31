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В Израиле

Умерла 7-летняя девочка, которая чуть не утонула в Кинерете

время публикации: 12:52 | последнее обновление: 12:54 блог версия для печати фото
Умерла 7-летняя девочка, которая чуть не утонула в Кинерете

В четверг, 31 августа, в больнице "Зив" в Цфате умерла 7-летняя девочка, которая чуть не утонула в Кинерете. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 29 августа у пляжа "Сусита" возле кибуца Эйн Гев. Девочку вытащили на берег ее родственники после того, как она несколько минут провела под водой. Пострадавшая была без сознания, у нее отсутствовали пульс и дыхание.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали девочке первую помощь. Когда у нее вновь появился пульс, ее доставили на вертолете в больницу "Зив". В течение двух дней врачи пытались спасти жизнь ребенка, но вынуждены были констатировать смерть девочки.

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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