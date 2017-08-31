В Западной Галилее автомобиль врезался в стену, тяжело травмирована женщина-водитель

В арабском населенном пункте Джадида Макар, расположенном в Западной Галилее, недалеко от Акко, автомобиль врезался в стену.

В результате ДТП, происшедшего поздно вечером в среду, 30 августа, женщина в возрасте примерно 45 лет, находившаяся за рулем машины, получила травмы.

Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в хайфскую больницу РАМБАМ.

Немногим ранее на улице Шимон Бен-Цви в Гиватаиме автомобиль сбил 25-летнего пешехода. Мужчина госпитализирован в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

Обстоятельства аварий выясняются дорожной полицией.