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В Израиле

Криминальные разборки в окрестностях Хайфы – пострадал 28-летний мужчина

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати

В результате взрыва, происшедшего вечером в четверг, 31 августа, в городе Кирьят-Хаим, тяжелые травмы получил 28-летний мужчина, который находился в горящей машине на улице Дгания.

Менахем Йосеф, сотрудник службы скорой медицинской помощи МАДА, сообщил, что услышал взрыв на соседней улице. Подъехав к месту происшествия, он обнаружил горящий автомобиль, в котором находился мужчина с тяжелыми травмами конечностей.

Пострадавшего с помощью прохожих вытащили из автомобиля и доставили в больницу.

Полиция приступила к расследованию этого инцидента. Предварительная версия следствия – криминальные разборки и попытка ликвидации представителя враждующей группировки.

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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