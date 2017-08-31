Криминальные разборки в окрестностях Хайфы – пострадал 28-летний мужчина

В результате взрыва, происшедшего вечером в четверг, 31 августа, в городе Кирьят-Хаим, тяжелые травмы получил 28-летний мужчина, который находился в горящей машине на улице Дгания.

Менахем Йосеф, сотрудник службы скорой медицинской помощи МАДА, сообщил, что услышал взрыв на соседней улице. Подъехав к месту происшествия, он обнаружил горящий автомобиль, в котором находился мужчина с тяжелыми травмами конечностей.

Пострадавшего с помощью прохожих вытащили из автомобиля и доставили в больницу.

Полиция приступила к расследованию этого инцидента. Предварительная версия следствия – криминальные разборки и попытка ликвидации представителя враждующей группировки.