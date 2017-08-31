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Борцы за права инвалидов перекрыли въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона с трассы №1

время публикации: 10:29 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Борцы за права инвалидов перекрыли въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона с трассы №1

В четверг, 31 августа, борцы за права инвалидов с помощью автомобилей и инвалидных колясок заблокировали въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона с трассы №1.

В полиции передали, что попасть в аэропорт можно с перекрестка Эль-Аль на шоссе №40.

На данный момент въезд в аэропорт с трассы №1 вновь открыт.

Напомним, на этой неделе активисты движения за права инвалидов блокировали въезд в Кейсарию, шоссе №2 в районе развязки Зихрон-Яаков и устраивали митинг напротив дома председателя Всеизраильской федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорена в Од а-Шароне.

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