Борцы за права инвалидов перекрыли въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона с трассы №1

В четверг, 31 августа, борцы за права инвалидов с помощью автомобилей и инвалидных колясок заблокировали въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона с трассы №1.

В полиции передали, что попасть в аэропорт можно с перекрестка Эль-Аль на шоссе №40.

На данный момент въезд в аэропорт с трассы №1 вновь открыт.

Напомним, на этой неделе активисты движения за права инвалидов блокировали въезд в Кейсарию, шоссе №2 в районе развязки Зихрон-Яаков и устраивали митинг напротив дома председателя Всеизраильской федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорена в Од а-Шароне.