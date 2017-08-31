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БАГАЦ отклонил иск жильцов центра абсорбции в Мевасерет-Ционе против выселения

время публикации: 10:20 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати

Высший суд справедливости отклонил иск 450 семей, проживающих в центре абсорбции в Мевасерет-Ционе, против расселения и закрытия центра.

Вместе с тем, судьи Ури Шоам, Джордж Кара и Давид Минц рекомендовали государству рассмотреть возможность предоставления семьям дополнительной отсрочки после 4 сентября.

На текущий момент семьям неизвестно, куда они будут распределены после закрытия проданного центра абсорбции. Власти обещают временно разместить их в различных центрах абсорбции на юге и на севере страны.

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