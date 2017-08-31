К началу учебного года минпрос провел ряд крупных реформ

В пятницу, 1 сентября, в школу пойдут 2 миллиона 272 тысячи учеников и 180 тысяч преподавателей. 163 тысячи детей станут первоклассниками.

В преддверии нового учебного года министерство просвещения открывает информационный центр. Он будет располагаться в зале "Ротшильд" в здании министерства просвещения по адресу Иерусалим, улица Шивтей Исраэль, 29. Центр будет работать в четверг, 31 августа, с 18 до 22 часов, и в пятницу, 1 сентября, с 6:30 до 9:30.

В центре родители, учащиеся и преподаватели смогут получить информацию по вопросам, касающимся начала учебного года. Информационные центры будут работать также в округах.

Новый учебный год открывается под знаком крупных реформ. Среди них – программа изучения разговорного английского, группы продленного дня "Ницаним", вторая помощница воспитательницы в детских садах, сокращение количества учеников в 1-3 классах, программа для учеников с проблемами с концентрацией внимания, изучение математики на пять единиц в периферии, расширение дифференциального финансирования.

Одна из задач министерства просвещения на ближайшие пять лет - увеличить с 7 до 14% количество учеников-жителей периферии, изучающих математику на пять единиц. Количество изучающих английский на четыре и пять единиц планируется поднять с 47 до 65%.

С сентября начнут работать субсидированные группы продленного дня "Ницаним" для воспитанников детских садов и учащихся 1-2 классов. На эту программу выделено 1,3 миллиарда шекелей.

Количество учеников в 1-3 классах будет сокращено до 28 человек в среднем. Также планируется привлекать к преподаванию второго учителя-студента. Программа будет действовать в двух тысячах классов. Арабские школьники будут изучать иврит как обязательный предмет, начиная с детского сада. Также в этом году будет действовать особая программа в связи с 70-летнием Израиля.