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Нетаниягу посетил южные кварталы Тель-Авива и обещал "вернуть город израильтянам"

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 17:36 блог версия для печати фото
Нетаниягу посетил южные кварталы Тель-Авива и обещал "вернуть город израильтянам"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил в четверг южные кварталы Тель-Авива, жители которых страдают от засилья нелегалов из Африки, и в ходе митинга заявил: правительство страны и он лично "работают" над тем, чтобы вернуть этот район гражданам Израиля".

Об этом сообщает 31 августа радиостанция "Кан Бет".

"Мы находимся здесь в рамках операции по возвращению южного Тель-Авива гражданам страны. Я слышу каждого из вас, и эти истории полны боли и нужды" – заявил Нетаниягу, которого сопровождали в этой поездке министр по делам культуры и спорта Мири Регев и глава министерства внутренней безопасности Гилад Эрдан.

Накануне сообщалось, что иммиграционное управление разрабатывает поправку к закону о въезде в Израиль, которая позволит удерживать нелегалов в лагерях временного содержания неограниченный срок. Эта поправка является попыткой обойти решение БАГАЦа, принятое 28 августа, согласно которому, нелегалы, не пожелавшие добровольно покинуть Израиль и переехать в третью стиран, готовую их принять, не могут лишаться свободы сроком более чем на 60 дней.

В понедельник, 28 августа, БАГАЦ, заседавший расширенным составом из пяти судей во главе с Мирьям Наор, постановил, что нелегалы из Судана и Эритреи могут быть высланы в Уганду и Руанду, так как не доказано, что в этих странах их жизнь подвергается опасности.

Вместе с тем, суд ограничил 60 днями срок задержания в закрытом лагере нелегалов, отказавшихся покидать страну. Эта оговорка крайне негативно была воспринята министром внутренних Дел Арье Дери и главой министерства внутренней безопасности Гиладом Эрданом, которые считают, что решение суда в такой формулировке позволяет высылать из страны только тех, кто согласен покинуть Израиль.

Арье Дери сообщил, что он уже обсуждал с министром юстиции Айелет Шакед возможность принятия поправки, которая бы позволяла депортацию нелегалов против их воли. В пользу изменения законодательства также выступил глава правительства Биньямин Нетаниягу.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2017 г.
МВД готовит поправку к закону, позволяющую лишать свободы нелегалов на неопределенный срок
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 августа 2017 г.
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Четверг, 31 августа 2017 г.
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