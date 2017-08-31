Нетаниягу посетил южные кварталы Тель-Авива и обещал "вернуть город израильтянам"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил в четверг южные кварталы Тель-Авива, жители которых страдают от засилья нелегалов из Африки, и в ходе митинга заявил: правительство страны и он лично "работают" над тем, чтобы вернуть этот район гражданам Израиля".

Об этом сообщает 31 августа радиостанция "Кан Бет".

"Мы находимся здесь в рамках операции по возвращению южного Тель-Авива гражданам страны. Я слышу каждого из вас, и эти истории полны боли и нужды" – заявил Нетаниягу, которого сопровождали в этой поездке министр по делам культуры и спорта Мири Регев и глава министерства внутренней безопасности Гилад Эрдан.

Накануне сообщалось, что иммиграционное управление разрабатывает поправку к закону о въезде в Израиль, которая позволит удерживать нелегалов в лагерях временного содержания неограниченный срок. Эта поправка является попыткой обойти решение БАГАЦа, принятое 28 августа, согласно которому, нелегалы, не пожелавшие добровольно покинуть Израиль и переехать в третью стиран, готовую их принять, не могут лишаться свободы сроком более чем на 60 дней.

В понедельник, 28 августа, БАГАЦ, заседавший расширенным составом из пяти судей во главе с Мирьям Наор, постановил, что нелегалы из Судана и Эритреи могут быть высланы в Уганду и Руанду, так как не доказано, что в этих странах их жизнь подвергается опасности.

Вместе с тем, суд ограничил 60 днями срок задержания в закрытом лагере нелегалов, отказавшихся покидать страну. Эта оговорка крайне негативно была воспринята министром внутренних Дел Арье Дери и главой министерства внутренней безопасности Гиладом Эрданом, которые считают, что решение суда в такой формулировке позволяет высылать из страны только тех, кто согласен покинуть Израиль.

Арье Дери сообщил, что он уже обсуждал с министром юстиции Айелет Шакед возможность принятия поправки, которая бы позволяла депортацию нелегалов против их воли. В пользу изменения законодательства также выступил глава правительства Биньямин Нетаниягу.