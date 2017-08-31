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В Израиле

Палестинский араб задержан по подозрению в производстве оружия

время публикации: 11:43 | последнее обновление: 11:50 блог версия для печати

В ночь на четверг, 31 августа, полиция обнаружила в деревне Бейт-Аруш на юге Хевронского нагорья мастерскую для производства оружия. Согласно подозрению, сборкой оружия занимался 40-летний палестинский араб, имеющий разрешение на работу в Израиле. Подозреваемый задержан.

В мастерской, располагавшейся в частном доме, были найдены охотничье ружье, оружие для страйкбола и три кустарных автомата "Карло".

Также были обнаружены боеприпасы, форма военнослужащих ЦАХАЛа, ножи и бинокль.

В полиции полагают, что оружие планировалось использовать для совершения терактов против граждан Израиля.

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