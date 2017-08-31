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Борьба родительского комитета ПИКА с мэрией Петах-Тиквы зашла в тупик: 1 сентября в школе объявлена забастовка

время публикации: 11:54 | последнее обновление: 12:02 блог версия для печати

Родительский комитет начальной школы "ПИКА" в Петах-Тикве объявил 1 сентября забастовку учеников в связи с тем, что власти города перенесли намеченный в школе ремонт и сдали часть школьных зданий ультрарелигиозной организации, оставив первоклассников учиться в "караванах".

Школа "ПИКА" в Петах-Тикве была основана 130 лет назад и является первой в Израиле светской школой. В школе учатся около 600 детей. При этом, по словам родителей школьников, школа находится в крайне запущенном состоянии: над спортплощадкой нет навеса, в школе не хватает около 10 уборных и детям приходится пользоваться туалетами в школьном дворе, в том числе в дождь и слякоть.

Ремонт, запланированный в школе на это лето, городские власти отложили на 2019 год.

Об этом родители школьников узнали после того, как под давлением родительского комитета и городской общественности мэрия Петах-Тиквы отменила свое решение разместить на территории школы 4 "каравана" для ультрарелигиозного детского сада.

Пресс-служба мэрии Петах-Тиквы в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il заявила, что в связи с нехваткой мест в соседней школе планировала временно разместить на территории "ПИКА" три класса и сделать ремонт в помещениях, которыми впоследствии будут пользоваться ученики школы "ПИКА".

"Однако в связи с сопротивлением родительского комитета план был отменен, и необходимость в ремонте отпала", - говорится в заявлении пресс-службы мэрии.

При этом, спустя две недели после отмены этого решения, родительский комитет узнал, что несколько зданий школы, ранее экспроприированных мэрией под офисы муниципальных служб, будут отданы ультрарелигиозной амуте "Бейт-Яаков", а первоклассники "ПИКА" продолжат учиться в "караванах".

Один из родителей учеников школы "ПИКА" и общественный активист Йоав Прокофьев объяснил редакции NEWSru.co.il, что родители считают неприемлемым обучение детей в караванах, которые плохо охлаждаются летом и недостаточно обогреваются зимой. По словам Прокофьева, родители школьников возмущены тем, что освободившиеся от офисов муниципальных служб здания передаются не под занятия учеников школы "ПИКА", а организации, не имеющей к школе никакого отношения. Поскольку, как рассказал нашей редакции Прокофьев, городские власти не реагируют на требования родителей, родительский комитет принял решение начать учебный год с забастовки. 1 сентября, в 7 часов утра, родители придут к зданию школы с плакатами, а учебный день будет отменен.

Пресс-служба муниципалитета Петах-Тиквы заявила, что "требования родителей были переданы в соответствующие инстанции, и мы будем действовать согласно их рекомендациям, однако не под угрозой забастовки, объявленной безо всяких на то оснований".

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