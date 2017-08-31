Прогноз погоды на 31 августа: малооблачно и жарко, небольшое понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 31 августа, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха немного ниже, чем вчера, и соответствует среднесезонной.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-29, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 26-37. В Беэр-Шеве – 19-31, в Мицпе-Рамоне – 17-29, на побережье Мертвого моря – 28-36, в Ашкелоне – 24-30, в Ариэле – 21-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, на Голанских высотах – 19-31.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В пятницу-воскресенье ожидается постепенное повышение температуры.