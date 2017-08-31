В ЦАХАЛе опасаются: 15 тысяч патронов были украдены с базы на юге страны для совершения терактов и преступлений

По оценкам ЦАХАЛа, свыше 15 тысяч патронов для полуавтоматических винтовок калибра 5,56 миллиметра были украдены в среду, 30 августа, с базы на юге страны. Согласно подозрению, грабители взломали бункер и вынесли ящики с патронами, которые загрузили в автомобили. При этом охранники базы ничего не заподозрили, пишет сайт Walla.

Как отмечает издание, это уже третий в этом году случай похищения оружия и боеприпасов в Южном военном округе, несмотря на указание генерала Эяля Замира усилить охрану баз. В системе безопасности опасаются, что украденные оружие и боеприпасы будут проданы террористически организациям или преступным группировкам.

Напомним, 26 июня было совершено ограбление на базе "Сде Тайман" в Западном Негеве. По подозрению в причастности к краже были задержаны шестеро подозреваемых.

При задержании и во время обысков в транспортных средствах и квартирах подозреваемых были найдены 11 автоматических винтовок М-16, карабин, два пистолета, бронежилеты, лазерные прицелы, наркотические средства и наличные деньги на сумму около 200 тысяч шекелей.

Двоим жителям Беэр-Шевы и троим жителями местного совета Арара ба-Негев были предъявлены обвинения в краже оружия. Согласно обвинительному заключению, они получили за украденное оружие сотни тысяч шекелей от преступных группировок.

20 августа, начальник генштаба сделал выговор командиру бригады "Гивати", полковнику Ярону Финкельману в связи с кражей оружия с базы "Сде Тайман" в Западном Негеве. Еще два офицера получили выговоры от начальника командования Южного военного округа. А командир базы "Сде Тайман" был отстранен от своей должности.