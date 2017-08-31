Айзенкот вручил звание полковника офицеру, получившему тяжелейшие ранения во время операции "Нерушимая скала"

В четверг, 31 августа, начальник геншатаба, генерал-лейтенант Гади Айзенкот вручил звание полковника Шаю Симан-Тову, получившему тяжелейшие ранения во время операции "Нерушимая скала".

25 июля 2014 года подполковник Симан-Тов, командовавший 12-м батальоном бригады "Голани", был ранен в бою в квартале Саджаийя, в результате подрыва туннеля.

При обрушении туннеля подполковник попал под завал, повредивший ему два шейных позвонка. Длительное время он находился в искусственной коме, пока врачи больницы "Сорока" боролись за его жизнь.

Только через месяц после ранения он начал дышать самостоятельно. В ноябре 2014 года Симан-Тов встал на ноги.

В октябре 2015 года подполковник вернулся на службу. Сегодня он работает в армейском Колледже тактического командования.