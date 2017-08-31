Задержан житель Калансуа, соблазнявший сексуальными фото агента полиции

31-летний житель арабской деревни Калансуа, расположенной в округе А-Шарон в районе так называемого "треугольника", задержан по подозрению в том, что посылал порнографические фотографии и видеоролики тайному агенту полиции, выдавшей себя за 13-летнюю школьницу.

Об этом пишут в четверг, 31 августа, израильские СМИ и, в частности, новостной портал Walla.

Подозреваемый был арестован на пути к одной из школ в центре страны, где у него была назначена встреча с "девочкой". При обыске у задержанного нашли телефон, где содержалась противозаконная переписка.