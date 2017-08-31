У здания Верховного суда появилась "золотая" статуя Мирьям Наор

Утром в четверг, 31 августа, охранники, работающие в здании Верховного суда в Иерусалиме, сообщили в полицию о появлении возле здания позолоченной статуи, изображающей председателя Верховного суда Мирьям Наор.

На место прибыли следователи полиции и специалисты из отдела судебной экспертизы. Начато расследование.

Судя по всему, появление статуи связано с протестом жителей южных районов Тель-Авива против решения Высшего суда справедливости (БАГАЦ) по поводу нелегалов.

Напомним, что 28 августа БАГАЦ постановил, что нелегалы из Судана и Эритреи могут быть высланы в Уганду или Руанду, так как не доказано, что в этих странах им угрожает опасность. Вместе с тем, суд ограничил срок содержания в закрытом лагере отказавшихся покинуть страну 60 днями, и предложил государству определить места, где могут жить нелегалы, отказавшие покидать страну и уже отсидевшие два месяца в тюрьме.

Запрет на бессрочное содержание нелегалов в закрытом лагере крайне негативно был воспринят министром внутренних дел Арье Дери и главой министерства внутренней безопасности Гиладом Эрданом, которые считают, что решение суда в такой формулировке позволяет высылать из страны только тех, кто согласен покинуть Израиль. Это решение БАГАЦ вызвало возмущение и жителей южного Тель-Авива, страдающий от засилья нелегалов из стран Африки.

Отметим, что установка "золотой" статуи в качестве акции протеста уже имела место в декабре 2016 года, когда в Тель-Авиве сначала установили, а затем убрали с постамента "золотого Нетаниягу". Тогда статуя высотой четыре с половиной метра была установлена неподалеку от здания тель-авивского муниципалитета и являлась работой скульптора Итая Зелиата. Автор этой скульптуры распространил заявление, в котором пояснил, что целью акции является "проверка границ свободы слова в Израиле 2016 года". "Я хочу проверить, приведет ли подобная акция к каким-либо санкциям, возможно к задержанию, – пояснял скульптор. – Есть люди, которые придут в восторг, почувствуют вдохновение и прилив сил, увидев статую, есть те, кто придут в ужас и захотят ее разбить. В конечном счете, такие действия заставляют думать и инициируют общественную дискуссию". Хотя автор скульптуры не дал внятных пояснений по поводу того, что символизирует собой "золотой Нетаниягу", можно предположить, что поводом для акции послужил тот факт, что 21 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу стал человеком, дольше всех без перерыва занимавшим пост главы израильского правительства, побив рекорд первого премьер-министра Израиля Давида Бен Гуриона.



