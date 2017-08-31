В Иерусалиме снесли "золотую" статую Мирьям Наор

Работники иерусалимского муниципалитета снесли позолоченную статую председателя Верховного суда Мирьям Наор, установленную минувшей ночью возле здания Верховного суда.

Пресс-служба полиции сообщила о задержании подозреваемых в установке статуи. Поскольку на данный момент нет оснований для возбуждения уголовного дела, задержанные были освобождены на месте, а их данные переданы муниципалитету.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, комментируя действия полиции, заявил, что не обязательно начинать расследования по поводу каждой протестной инсталляции, тем более если она не несет в себе подстрекательства к насилию.