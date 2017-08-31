31 августа 2017 г.
последняя новость: 10:44
Кизякову подарили дело
Бар Рафаэли связалась с зэком
Галь Гадот в Израиле
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:29 Борцы за права инвалидов перекрыли въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона с трассы №1
10:20 БАГАЦ отклонил иск жильцов центра абсорбции в Мевасерет-Ционе против выселения
10:14 К началу учебного года минпрос провел ряд крупных реформ
09:26 В Иерусалиме снесли "золотую" статую Мирьям Наор
08:20 У здания Верховного суда была установлена "золотая" статуя Мирьям Наор
07:45 Стрельба в Пардес-Хане-Каркуре и Тамре: двое раненых
07:36 ДТП на 1-й трассе, тяжелые травмы получил водитель мотороллера
06:36 О реформах системы образования и партии "Байт Иегуди". Интервью с министром Нафтали Беннетом
05:51 Прогноз погоды на 31 августа: малооблачно и жарко, небольшое понижение температуры
00:25 В Западной Галилее автомобиль врезался в стену, тяжело травмирована женщина-водитель
В Израиле

Стрельба в Пардес-Хане-Каркуре и Тамре: двое раненых

время публикации: 07:45 | последнее обновление: 07:55 блог версия для печати фото
Стрельба в Пардес-Хане-Каркуре: тяжело ранен мужчина

Около 2:00 часов ночи в четверг, 31 августа, центр 101 службы скорой помощи МАДА поступило сообщение о раненом в результате стрельбы в Пардес-Хане-Каркуре.

Прибывшие на место медики обнаружили 36-летнего мужчину с огнестрельным ранением верхней части тела.

После оказания первой медицинской помощи пострадавший был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Несколько часов спустя двое неизвестных открыли стрельбу по владельцу магазина в Тамре. 53-летний бизнесмен получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным полиции, причиной нападения стал конфликт с конкурентами.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2017 г.
Стрельба в Тайбе, тяжело ранен молодой мужчина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 августа 2017 г.
Стрельба в Умм эль-Фахме: двое раненых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
Стрельба в Умм эль-Фахме, ранен мужчина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2017 г.
В результате стрельбы в Умм эль-Фахме один человек убит и двое ранены
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 августа 2017 г.
Стрельба в Кейсарии: двое тяжелораненых, задержаны подозреваемые







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 31 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017