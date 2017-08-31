Стрельба в Пардес-Хане-Каркуре и Тамре: двое раненых

Около 2:00 часов ночи в четверг, 31 августа, центр 101 службы скорой помощи МАДА поступило сообщение о раненом в результате стрельбы в Пардес-Хане-Каркуре.

Прибывшие на место медики обнаружили 36-летнего мужчину с огнестрельным ранением верхней части тела.

После оказания первой медицинской помощи пострадавший был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Несколько часов спустя двое неизвестных открыли стрельбу по владельцу магазина в Тамре. 53-летний бизнесмен получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным полиции, причиной нападения стал конфликт с конкурентами.