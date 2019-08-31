Авария на севере Израиля; десять пострадавших. ВИДЕО

В субботу, 31 августа, во второй половине дня, возле арабской деревни Зарзир (северный округ Израиля) произошла авария, в результате которой столкнулись два автомобиля.

Пресс-служба МАДА сообщает о десяти пострадавших.

Самые тяжелые травмы получили трехлетняя девочка и 30-летний мужчина; они доставлены вертолетом в больницу РАМБАМ в Хайфе. Туда же в состоянии средней степени тяжести доставлен 18-летний юноша.

40-летняя женщина доставлена в больницу "А-Эмек" в Афуле; ее состояние оценивается врачами как среднетяжелое. В этой же больнице находятся еще шестеро пострадавших в аварии; по словам медиков, они получили легкие травмы.

Полиция расследует обстоятельства аварии. По предварительным данным, речь идет о лобовом столкновении двух транспортных средств.





