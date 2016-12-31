31 декабря 2016 г.
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В Израиле

За год на дорогах Израиля погибли 372 человека

время публикации: 18:18 | последнее обновление: 18:20 блог версия для печати фото
За год на дорогах Израиля погибли 372 человека

Согласно данным управления по борьбе за безопасность дорожного движения, в 2016 году на дорогах Израиля погибли 372 человека, на 16 больше, чем в 2015 году.

Среди погибших – 63 человека младше 20 лет, 47 погибших в возрасте 20-24 лет, 76 погибших в возрасте 45-64 лет, 86 погибших в возрасте старше 65 лет.

С момента создания государства Израиль в дорожных авариях погибли 32.983 человека.

Среди погибших с начала года – девять человек, передвигавшихся на электровелосипедах. Количество погибших пешеходов снизилось со 114 до 101.



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