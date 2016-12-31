Власти Израиля выдали родственникам тела двух убитых террористов

В минувшую пятницу, 30 декабря, власти Израиля передали родственникам тела двух террористов, застреленных при попытках вооруженных нападений на израильтян.

Были выданы тела 23-летнего Маэна Насера ад-Дина Абу Караа из деревни аль-Мазраа аль-Киблия (около Рамаллы) и 21-летнего Хамада Кадара аш-Шейха из Бейт Сурика (пригород Иерусалима), сообщает палестинское агентство Maan.

Абу Караа был застрелен 3 ноября возле поселка Офра при попытке вооруженного нападения на военнослужащего ЦАХАЛа, охранявшего автобусную остановку. В результате этого нападения ни один израильтянин не пострадал.

Аш-Шейх был смертельно ранен 14 декабря после того, как с отверткой в руках напал на полицейских в Старом городе Иерусалима, легко ранив трех человек.

По данным Maan, власти Израиля продолжают задерживать выдачу тел еще девяти убитых террористов.