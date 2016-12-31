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Второй канал ИТВ: показания против Нетаниягу дал миллиардер Рон Лаудер

время публикации: 20:26 | последнее обновление: 20:28 блог версия для печати фото
Второй канал ИТВ: показания против Нетаниягу дал миллиардер Рон Лаудер

Второй канал ИТВ утверждает, что одним из бизнесменов, давших показания по делу о получении премьер-министром Биньямином Нетаниягу дорогих подарков, является американский миллиардер еврейского происхождения Рон Лаудер, занимающий должность председателя Всемирного еврейского конгресса.

Согласно сообщению, Лаудер и еще один бизнесмен дали показания, согласно которым они делали Нетаниягу и членам его семьи дорогие подарки, о которых семья премьера не отчитывалась, как того требует закон.

В полиции сообщают, что рассчитывают в ближайшие два дня договориться о дате проведения допроса премьер-министра.

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