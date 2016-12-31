31 декабря 2016 г.
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"Маген Давид Адом" возобновляет работу в Иудее и Самарии в полном объеме

время публикации: 19:59 | последнее обновление: 19:59 блог версия для печати фото
"Маген Давид Адом" возобновляет работу в Иудее и Самарии в полном объеме

Генеральный директор службы скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) Эли Бин распорядился возобновить работу службы на территории Иудеи и Самарии в полном объеме.

Распоряжение было дано после того, как министр здравоохранения Яаков Лицман обещал решить проблему финансирования содержания баз МАДА в Иудее и Самарии.

Напомним, что два дня назад МАДА предупредила глав населенных пунктов в Иудее и Самарии о сокращении своей деятельности в их районе. Причиной этого являются финансовые трудности, с которыми столкнулась служба МАДА.

В письме, подписанном гендиректором МАДА говорится, что организация так и не получила в полном объеме деньги за свою деятельность в Иудее и Самарии, и это может негативно отразиться на деятельности МАДА по всей стране.

В руководстве службы скорой помощи было принято решение с 30 декабря прекратить оказание ряда услуг в населенных пунктах Иудее и Самарии. Таким образом, на местные советы возлагается обязанность организовать предоставление некоторых видов неотложной помощи населению.

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