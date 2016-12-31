20-летний житель Реховота арестован по подозрению в насилии над несовершеннолетней кузиной

Житель Реховота в возрасте около 20 лет был арестован в пятницу, 30 декабря, по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над своей двоюродной сестрой (14,5).

Арест был произведен на основании жалобы девочки, рассказавшей, что ее насиловали в течение шести лет. По ее утверждению, в последний раз подозреваемый изнасиловал ее осенью этого года, в дни праздника Суккот, сообщает сайт "Реховот а-Йом".

Подозреваемый отрицает все обвинения в свой адрес. Судья мирового суда Хишам Абу Шхада продлил его арест до вторника.