31 декабря 2016 г.
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Прогноз погоды на 31 декабря: холодно, временами дожди, шторм, снегопад на Голанах

время публикации: 06:27 | последнее обновление: 06:27 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 31 декабря: холодно, временами дожди, шторм, снегопад на Голанах

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 31 декабря, будет холодно и дождливо, возобновится снегопад на горе Хермон и на других вершинах Голанских высот. Дожди ожидаются, в основном, в северных и прибрежных районах. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 4-10 градусов, в Тель-Авиве – 8-15, в Хайфе – 7-13, в Эйлате – 8-19. В Беэр-Шеве – 3-13, в Мицпе-Рамоне – 2-10, на побережье Мертвого моря – 11-20, в Ашкелоне – 10-15, в Ариэле – 5-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-16, на Голанских высотах – 5-12.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 150-300 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье будет холодно, временами слабые дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне. В понедельник дожди усилятся, будет очень холодно, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. Во вторник ожидается переменная облачность, временами слабые дожди на севере и в центре.

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Суббота, 31 декабря 2016 г.
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