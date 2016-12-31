Самые популярные и самые обсуждаемые материалы NEWSru.co.il 2016 года

В 2016 году редакция NEWSru.co.il опубликовала около 30 тысяч материалов – новости, репортажи, обзоры, интервью, результаты опросов. Предлагаем вашему вниманию список самых популярных и самых обсуждаемых наших публикаций минувшего года.

Отметим, что далеко не всегда наиболее значимые материалы вызывали особый интерес читателей. Часто их привлекали новости развлекательного, скандального или сенсационного характера.

При отборе самых популярных и обсуждаемых статей года учитывалось число просмотров, цитируемость публикаций и активность обсуждения в социальных сетях, в том числе на странице NEWSru.co.il в Facebook. При этом отдавалось предпочтение статьям, которые просматривала наша основная аудитория.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ. ТОП-10

Антисемитский демарш Марии Захаровой: заговор молчания Москвы и Иерусалима

17.11

Биньямин Нетаниягу распорядился прекратить финансирование структур ООН

24.12

МВД Израиля хочет выслать в Донецк сестру израильтянина, отслужившего в ЦАХАЛе

17.11

МВД депортировало русскоязычную семью, прожившую в Израиле 15 лет

12.07

Сильные пожары в Хайфе, множество пострадавших

24.11

Теракт в Тель-Авиве: четыре человека убиты, шестеро ранены

08.06

История арабского доктора, спасшего евреев после теракта, и его "русской" жены

18.07

В северном Тель-Авиве рухнуло здание, есть жертвы

05.09

Теракт в 12-м автобусе в Иерусалиме. Подробности

19.04

Террорист Нашат Мильхем уничтожен в Араре

08.01

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ. ТОП-10

Трамп выиграл президентские выборы

09.11

Законы, указы и реформы, вступающие в силу в 2016 году

01.01

Угон египетского самолета на Кипр: заложники освобождены, преступник задержан

29.03

Черный четверг в Хайфе: последствия лесных пожаров. Фоторепортаж

24.11

Первый в мире морской лайнер с квартирами вместо кают зашел в порт Хайфы

21.09

Метамфетамин – причина военных успехов Третьего рейха, утверждается в немецком бестселлере

04.09

100 лет Кирку Дугласу – русскому еврею, покорившему Голливуд. Фотогалерея

09.12

"Евровидение-2016": победила Украина, Россия – третья

15.05

Самые сексуальные знаменитости старше 50

17.01

"Здесь я одета в Шанель №5". Обнаженная "палестинка" Гиги Хадид в журнале Vogue

09.02