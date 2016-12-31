Новогодняя погода в Израиле: холодно, дожди, снегопады

31 декабря и 1 января в Израиле будет холодно, температура воздуха ниже обычной даже для этого времени года. В субботу, в канун Нового года, ожидаются дожди на севере и на побережье Средиземного моря, где по-прежнему штормовая погода (волны до 3 метров).

Возобновится снегопад на горе Хермон и на других вершинах Голанских высот. 31 декабря горный курорт Хермон закрыт для туристов из-за погодных условий. Будет ли он открыт 1 января, пока неизвестно. По прогнозу сайта meteo-tech.co.il, снегопад на Хермоне будет продолжаться 1-4 января.

Температура воздуха в последний день 2016-го и первые дни 2017-го года (1-6 января) будет немного ниже среднесезонной: 3-12 градусов в Иерусалиме, 8-17 – в Тель-Авиве, 7-16 – в Хайфе, 5-18 – в Беэр-Шеве, 8-21 – в Эйлате, от -2 до 3 градусов тепла на вершине горы Хермон.

Дожди в северных и центральных районах ожидаются до 4 января включительно. По данным сайта Pogoda.co.il, наиболее интенсивными осадки будут 2 января. 5-6 января возможны незначительные осадки на севере. 7-9 января ожидается солнечная и прохладная погода.

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