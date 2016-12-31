31 декабря 2016 г.
последняя новость: 08:11
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:52 Новогодняя погода в Израиле: холодно, дожди, снегопады
06:33 Пожар в деревне Араба, 40-летняя женщина получила тяжелые ожоги
06:27 Прогноз погоды на 31 декабря: холодно, временами дожди, шторм, снегопад на Голанах
06:18 В Иорданской долине автомобиль сбил 20-летнюю девушку
22:20 Обстрелян блокпост ЦАХАЛа к западу от Дженина, никто не пострадал
21:27 В Бат-Яме загорелся автомобиль, начато расследование
21:18 Опрос 10-го телеканала: "Еш Атид" обходит "Ликуд", но Нетаниягу популярней Лапида
20:42 К юго-востоку от Хайфы загорелся пассажирский автобус, пострадавших нет
18:56 Посол России в Израиле Александр Шеин выписан из больницы
16:12 ДТП к югу от Иерусалима, среди пяти пострадавших трое маленьких детей
В Израиле

Новогодняя погода в Израиле: холодно, дожди, снегопады

время публикации: 06:52 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото
Новогодняя погода в Израиле: холодно, дожди, снегопады
Новогодняя погода в Израиле: холодно, дожди, снегопады

31 декабря и 1 января в Израиле будет холодно, температура воздуха ниже обычной даже для этого времени года. В субботу, в канун Нового года, ожидаются дожди на севере и на побережье Средиземного моря, где по-прежнему штормовая погода (волны до 3 метров).

Возобновится снегопад на горе Хермон и на других вершинах Голанских высот. 31 декабря горный курорт Хермон закрыт для туристов из-за погодных условий. Будет ли он открыт 1 января, пока неизвестно. По прогнозу сайта meteo-tech.co.il, снегопад на Хермоне будет продолжаться 1-4 января.

Температура воздуха в последний день 2016-го и первые дни 2017-го года (1-6 января) будет немного ниже среднесезонной: 3-12 градусов в Иерусалиме, 8-17 – в Тель-Авиве, 7-16 – в Хайфе, 5-18 – в Беэр-Шеве, 8-21 – в Эйлате, от -2 до 3 градусов тепла на вершине горы Хермон.

Дожди в северных и центральных районах ожидаются до 4 января включительно. По данным сайта Pogoda.co.il, наиболее интенсивными осадки будут 2 января. 5-6 января возможны незначительные осадки на севере. 7-9 января ожидается солнечная и прохладная погода.

- Празднование Нового года в Израиле. ОПРОС NEWSru.co.il

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 декабря 2016 г.
Прогноз погоды на 31 декабря: холодно, временами дожди, шторм, снегопад на Голанах







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 31 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016