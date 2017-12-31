Герои и антигерои 2017 года, по версии NEWSru.co.il

На минувшей неделе читатели сайта NEWSru.co.il имели возможность принять участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои и антигерои 2017 года" в 15-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика, 6) Человек года. Экономика, 7) Человек года. Армия и службы безопасности, 8) Человек года. Наука, культура, образование, 9) Современные технологии, 10) Лучший проект новых репатриантов 2013-2016 годов, 11) Человек года. Спорт, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года в мире, 15) Потеря года в Израиле.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны в 2017 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

Учитывая пожелания наших читателей, мы впервые отказались от принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Однако это исключение касалось только одной персоны.

В голосовании, которое проводилось 25-31 декабря, приняли участие 3.125 респондентов (2.707 сделали выбор по всех 15 номинациях). При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех/не могу сделать выбор" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены в 11 из 15 номинаций.

Имена победителей выделены.

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ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ 2017 ГОДА

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ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Дональд Трамп – президент США, объявивший 6 декабря о признании Иерусалима столицей Израиля – 59,1%

Милош Земан – президент Чехии, обвинивший "трусливый Евросоюз" в поддержке палестинских террористов – 21,6%

Против всех/Не могу сделать выбор – 10,3%

Мухаммад бин Салман – наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии, инициатор реформы в королевстве – 5,9%

Джимми Моралес – президент Гватемалы, первый глава государства, объявивший о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим – 3,1%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, назвавший Израиль "террористическим государством" и инициировавший признание Иерусалима столицей Палестины – 60,6%

Ким Чен Ын – северокорейский лидер, угрожающий развязать ядерную войну – 24,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 6,8%

Дмитрий Медведев – глава правительства России, обвиненный в коррупции создателями фильма "Он вам не Димон" – 4,8%

Харви Вайнштейн – знаменитый голливудский продюсер, обвиняемый в многочисленных сексуальных преступлениях – 3,5%

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ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Биньямин Нетаниягу – премьер-министр Израиля, рекордное время занимающий этот пост, несмотря на многочисленные расследования против него – 44,1%

Против всех/Не могу сделать выбор – 19,8%

Галь Гадот – израильская актриса, "Чудо-женщина", покорившая Голливуд – 19,3%

Натали Портман – родившаяся в Израиле актриса и режиссер, удостоенная "еврейского Нобеля" – премии "Генезис" – 13,7%

Яаков Лицман – ушедший с поста министра здравоохранения в знак протеста против проведения работ в шаббат – 3,1%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Арье Дери – глава МВД, лидер партии ШАС, остающийся на посту, несмотря на ведущееся против него антикоррупционное расследование – 47,8%

Реувен Ривлин – президент Израиля, подвергшийся нападкам со стороны правого лагеря за отказ амнистировать военнослужащего Эльора Азарию – 25,0%

Против всех/Не могу сделать выбор – 11,5%

Давид Битан – депутат Кнессета от партии "Ликуд", покинувший пост председателя коалиции на фоне ведущегося против него антикоррупционного расследования – 9,2%

Эльор Азария – военнослужащий ЦАХАЛа, осужденный за то, что он застрелил раненого террориста в Хевроне – 6,4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Против всех/Не могу сделать выбор – 36,8%

Мири Регев – министр культуры и спорта, запомнившаяся своей бескомпромиссностью – 31,7%

Яир Лапид – лидер "Еш Атид", считающийся одним из основных конкурентов Нетаниягу в борьбе за пост главы государства – 16,9%

Гидеон Саар – бывший министр просвещения и внутренних дел, объявивший в этом году о возвращении в политику – 10,7%

Ави Габай – новый лидер "Аводы", надежда левого лагеря – 3,9%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Моше Кахлон – министр финасов ("Кулану"), объявивший о ряде реформ, в том числе об отмене пошлин на импорт электротоваров, одежды и игрушек – 27,7%

Одед Форер – депутат от НДИ, за содействие реформе по увеличению пособий по старости и противодействие закону о работе магазинов по шаббатам – 25,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 22,6%

Зеэв Элькин – министр экологии и по делам Иерусалима ("Ликуд"), за содействие подписанию договора между Россией и Израилем о выплате пенсий – 16,6%

Моше Ашер – глава налогового управления, за существенное расширение налоговой базы и рекордный сбор налогов – 7,8%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Создатели подземного "железного купола" против туннелей террористов – 75,9%

Против всех/Не могу сделать выбор – 7,7%

Михаил Лобовиков – главный архитектор спасательного подразделения Службы тыла, участник миссии в Мексике – 6,0%

Яалома Зхут – офицер запаса ВВС ЦАХАЛа, создавшая в Офакиме систему помощи людям после ракетных обстрелов – 5,6%

Авиталь Цуриэль – первая женщина-офицер в кинологической службе полиции Израиля – 3,3%

Джамаль Хакруш – генерал-майор полиции, глава Управления по делам арабского сектора – 1,4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

Сборные Израиля по математике и физике, успешно выступившие на международных школьных олимпиадах – 45,5%

Хаято Мацумото – японский фотограф, создатель фотофильма "Голубки надежды" о защитницах Израиля – 25,5%

Против всех/Не могу сделать выбор – 15,4%

Александр Фанталкин – археолог из Тель-Авивского университета, руководящий раскопками, в ходе которых была найдена грузинская церковь VI века – 9,0%

Зоя Черкасская-Ннади – художница, известная своими работами, посвященными "большой алие" – 4,6%

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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Kite Pharma – израильская компания, разработавшая новую технологию лечения рака крови – 55,1%

Mobileye – израильская компания, разработавшая технологии для безопасного вождения автомобилей – 21,2%

StoreDot – израильская компания, разработавшая технологию сверхбыстрой зарядки аккумуляторов – 9,1%

Против всех/Не могу сделать выбор – 7,5%

Gett – израильская компания, разработавшая популярное приложение по заказу такси – 7,0%

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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ 2013-2017 ГОДОВ

Против всех/Не могу сделать выбор – 37,2%

Елена Орлова и Владимир Белкин – ветераны "Что? Где? Когда?", открывшие в Израиле детскую "Академию интеллекта" – 36,7%

Максим Ивницкий – создатель социальной платформы бытового фриланса ChiqChaq.co.il – 11,6%

Регина Иоффе – основательница образовательного центра "Хатуль Мадан" – 10,2%

Надя Бакурадзе – руководитель кино-проекта "Музеон", знакомящего с новейшим игровым и документальным кино – 4,3%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Против всех/Не могу сделать выбор – 23,4%

Линой Ашрам – медали чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике – 22,5%

Артем Долгопят – серебряный призер чемпионата мира по гимнастике – 15,8%

Сборная Израиля по бейсболу – сенсационное выступление на The World Baseball Classic – 15,7%

Таль Фликер – бронзовая медаль чемпионата мира, "золото" этапа Гран-при в Абу-Даби (дзюдо) – 13,3%

Нили Блок – чемпионка мира по муай-тай – 7,4%

Итай Гайер – серебряный призер чемпионата мира по муай-тай – 1,0%

Владислав Быканов – бронзовая медаль чемпионата Европы по шорт-треку – 0,9%

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СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля – 63,7%

Обострение противостояния между США и КНДР, угроза ядерной войны – 10,1%

Попытка объявления независимости Каталонией – 6,4%

Декларация победы над "Исламским государством" в Сирии и Ираке – 6,2%

Против всех/Не могу сделать выбор – 4,8%

Бойкот Катара другими арабскими государствами – 3,8%

Попытка объявления независимости Иракским Курдистаном – 2,6%

Конец эры Роберта Мугабе, диктатора Зимбабве – 2,1%

Убийство Али Абдаллы Салеха, бывшего президента Йемена – 0,2%

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СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

США и Израиль объявили о намерении выйти из UNESCO – 54,4%

Против всех/Не могу сделать выбор – 15,0%

Акции протеста инвалидов, в ходе которых перекрывались автотрассы – 11,7%

Принятие закона о дарконах для новых репатриантов – 7,4%

Активизация "интифады Эль-Кудса" после заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля – 6,2%

Акции протеста ультраортодоксов против призыва в ЦАХАЛ – 3,3%

Еврейский национальный фонд (ККЛ) объявил о замораживании всех проектов – 2,1%

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ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Дмитрий Хворостовский – оперный певец – 22,1%

Против всех/Не могу сделать выбор – 14,5%

Евгений Евтушенко – поэт – 13,6%

Антон Носик – один из основателей Рунета – 11,0%

Леонид Броневой – актер – 10,1%

Алексей Баталов – актер – 6,1%

Арсений Рогинский – председатель общества "Мемориал" – 5,1%

Михаил Задорнов – сатирик – 4,6%

Хью Хефнер – основатель Playboy – 3,9%

Даниил Гранин – писатель – 2,7%

Андрей Зализняк – лингвист – 2,3%

Вера Глаголева – актриса – 2,1%

Вячеслав Иванов – лингвист – 1,0%

Анри Волохонский – поэт – 0,9%

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ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Против всех/Не могу сделать выбор – 26,7%

Ион Деген – поэт, писатель, легендарный танковый ас – 24,8%

Леонид Хаит – режиссер, создатель театра "Люди и куклы" – 13,4%

Рафаил Нудельман – переводчик, популяризатор научной литературы, публицист и редактор – 10,2%

Нехама Лифшиц – исполнительница песен на идиш – 10,0%

Аарон-Лейб Штайнман – раввин, духовный руководитель литовского направления в ортодоксальном иудаизме – 6,2%

Бени Элон – один из лидеров религиозных сионистов, председатель партии "Моледет" – 5,5%

Бруно Ландсберг – бизнесмен, основатель концерна "Сано" – 3,1%

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