Израильские политики поздравляют с новым 2018-м годом

31 декабря многие израильские политики опубликовали видеообращения, поздравив сограждан с наступающим 2018 годом.

Глава израильского правительства поздравил русскоязычных израильтян дважды. Несколько дней назад он принял участие в кампании, разъясняющей, что Новый год - это не Сильвестр. В этом клипе он снялся вместе с израильскими блогерами Семеном Графманом и Денисом Чарковым.

А 31 декабря в его блоге на Facebook появилось официальное поздравление, записанное в его рабочем кабинете: "Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. По доброй традиции вы собираетесь за праздничным столом - родители, дети, внуки. Как прекрасно видеть крепкую связь поколений, взаимную заботу, стремление к успеху, ваше трудолюбие. Я вырос на этих ценностях, вы тоже. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, личного и семейного благополучия. Семейные ценности стоят во главе угла и в ежедневной работе правительства под моим руководством. Я верю в определенные ценности, я верю в перфекционизм, я верю в конкуренцию. Это со стороны созидания и творчества. С другой стороны, я верю в помощь нуждающимся - пожилым и малоимущим. Одно не противоречит другому, но первое делает возможным второе. Это мощная экономическая революция, которую мы совершили здесь. Теперь я сокращаю бюрократию. Мы в комиссии министров по борьбе с бюрократией, которую я возглавляю, за два года подняли Израиль в индексе конкурентоспособности с 27-го места на 16-е, и мы продолжаем работать. С другой стороны, я хочу снизить налоги, продолжать снижать налоги, чтобы деньги оставались у вас, а также помогать пожилым, повышать минимальную заработную плату и зарплату солдат. Это то, что мы действительно делаем, когда совмещаем свободную экономику с социальной ответственностью. Это не позерство, это не лозунги. Это то, во что вы верите, и я верю в это, и я продвигаю нашу страну в этом направлении. Она - большой успех, вы - колоссальная часть этого успеха. Вы вносите исключительный вклад, и я очень ценю это, очень ценю вашу приверженность нашей стране и нашим общим ценностям. Чтобы у вас был хороший год - Новый год!", - говорит глава правительства.

С поздравлением выступил министр обороны Авигдор Либерман. В ролике, опубликованном его канцелярий, министр обороны по просьбе Деда Мороза приходит поздравить израильскую семью, уже сидящую за столом. И когда маленькая девочка, указывая на гостя, говорит, что он - не Дед Мороз, ее мама не спорит, а говорит: "Он намного лучше Деда Мороза".

В этом году министр Нафтали Беннет не готовил салат "оливье" и не старался говорить по-русски. На его странице в Facebook нет традиционного поздравления. Но открытка опубликована в блоге возглавляемого им ведомства. Поздравить школьников, родителей и учителей у минпроса получилось только со второго раза. Первая попытка, когда вместо горы подарков на открытке были изображены матрешки в черном, была признана пользователями не очень неудачной.

В блогах министра транспорта и разведки Исраэля Каца нет поздравлений с Новым годом, однако его ведомство позаботилось о "ночных автобусах", которые помогут израильтянам вернуться домой после ночных празднований.

Поздравил израильтян с Новым годом бывший министр просвещения Гидеон Саар. Он снялся в ролике вместе с супругой, телеведущей Геулой Эвен-Саар. Он признался, что благодаря русскоязчным израильтянам он познакомился с "селедкой под шубой" и пообещал к следующему году выучить еще несколько русских слов. Это видео он разослал членам "Ликуда" через WhatsApp, его также можно увидеть в Facebook в качестве рекламы, но в блоге политика его нет.

Также поздравила с праздником своих избирателей депутат Кнессета Ксения Светлова.

Депутат Кнессета Тали Плоскова опубликовала видеопоздравление с Новым годом на своей странице в социальной сети Facebook. "Все мы очень разные: совсем юные и пожилые, репатрианты и родившиеся в Израиле, но отношение к Новому году объединяет всех нас, - написала она. - С Новым годом, друзья!"





