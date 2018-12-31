Герои и антигерои 2018 года, по версии NEWSru.co.il

На минувшей неделе читатели сайта NEWSru.co.il имели возможность принять участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои и антигерои 2018 года" в 16-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика, 6) Человек года. Экономика, 7) Армия и службы безопасности, 8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура, 10) Современные технологии, 11) Лучший проект новых репатриантов, 12) Человек года. Спорт, 13) Событие года в мире, 14) Событие года в Израиле, 15) Потеря года в мире, 16) Потеря года в Израиле.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2018 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

В голосовании, которое проводилось 24-31 декабря, приняли участие 4.358 респондентов (3.430 сделали выбор во всех 16 номинациях).

При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех/не могу сделать выбор" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены в 13 из 16 номинаций.

Имена победителей выделены.

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ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ 2018 ГОДА

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ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Никки Хейли – представитель США в ООН, инициировавшая резолюцию против ХАМАСа – 49%

Илон Маск – бизнесмен-новатор, отвечающий на неудачи новыми фантастическими проектами – 28%

Против всех/Не могу сделать выбор – 19%

Аркадий Бабченко – журналист, "умерший" и "воскресший" после инсценировки покушения в Киеве – 4%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Марк Ламонт Хилл – политический комментатор телеканала CNN, призвавший с трибуны ООН уничтожить Израиль – 41%

Джереми Корбин – британский политик, лидер лейбористов, которого обвиняют в антисемитизме – 25%

Против всех/Не могу сделать выбор – 25%

Мухаммад бин Салман – наследный принц Саудовской Аравии, обвиняемый в "заказе" убийства оппозиционера Хашогги – 9%

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ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ари Фульд – будучи смертельно раненным пытавшийся остановить террориста – 67%

Нета Барзилай – певица, победительница конкурса "Евровидение-2018" – 18%

Против всех/Не могу сделать выбор – 11%

Натан Щаранский – общественный деятель, завершивший работу на посту главы "Сохнута" – 5%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Орен Хазан – депутат, назвавший коллегу-инвалида Илана Гилона "половиной человека" – 31%

Гидеон Леви – журналист, опубликовавший после теракта в Офере статью "Мне безразлична боль поселенцев" – 29%

Натали Портман – актриса и режиссер, отказавшаяся от премии "Генезис" и осудившая Израиль за "хок леом" – 22%

Против всех/Не могу сделать выбор – 19%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Авигдор Либерман – лидер НДИ, ушедший с поста министра обороны в знак протеста против политики в отношении ХАМАСа – 36%

Против всех/Не могу сделать выбор – 29%

Айелет Шакед – министр юстиции, за реформирование Верховного суда Израиля – 25%

Бени Ганц – бывший начальник генштаба, партия которого еще до создания стала одним из лидеров рейтинга по опросам избирателей – 10%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Против всех/Не могу сделать выбор – 40%

Карнит Флуг – глава Банка Израиля, предупреждавшая правительство о серьезном бюджетном дефиците – 30%

Элиэзер Ривлин – уполномоченный по приему жалоб против судей, за отчет о неправомочных действиях судов по трудовым конфликтам – 18%

Кэр Шульц – гендиректор "Тевы", за стабилизацию компании – 12%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безымянные военные хакеры, "сводившие с ума" систему ПВО Сирии – 34%

Михаил Левин – доброволец пожарной охраны, предложивший новую методику тушения пожаров около границы Газы – 28%

Против всех/Не могу сделать выбор – 16%

Ицхак Брик – глава Управления жалоб, поданных военнослужащими, предупредивший о неготовности ЦАХАЛа к войне – 11%

Ор Нааман – командир батареи Patriot 138-го батальона, сбившей сирийские Су-22 и БПЛА – 10%

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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ

Благотворительный фонд "Шанс на жизнь", помогающий тяжелобольным детям, которые лечатся в Израиле – 28%

Лиор Унгар – нейрохирург, инициировавший кампанию по борьбе с "антипривовчниками" – 21%

Против всех/Не могу сделать выбор – 20%

"Крылья Крембо" – израильское молодежное движение, помогающее сверстникам с особыми потребностями (в этом году было на грани закрытия) – 17%

Мария Гринглаз – организатор всеизраильской олимпиады "Юный математик" – 7%

Эли Фрид – гендиректор Центра ученых будущего, при поддержке минпроса готовящего сборную юниоров для международных олимпиад – 7%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА

Против всех/Не могу сделать выбор – 33%

Елена Макарова – писатель, историк и арт-терапевт, за вклад в исследование истории еврейской культуры – 18%

Саша Галицкий – художник, писатель и педагог, за сетевой музей искусства пожилых людей – 18%

Михаил Теплицкий – актер и режиссер, художественный руководитель театра "Маленький" – 10%

Дмитрий Брикман – фотохудожник, автор и ведущий программы "Детский недетский вопрос" – 8%

Александр Рыбалка, Максим Шамота – за книгу "Евреи Святой Земли: религия и традиции, культура и символика" – 7%

Александр Видгоп, Эдуард Штерн, Ольга Педди, Зеэв Новиков – за фотопроект "Обнаженный мир" – 6%

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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Маоз Бен-Ари – основатель проекта CardioScale, создавшего монитор для быстрого выявления нуждающихся в немедленной медицинской помощи– 43%

Против всех/Не могу сделать выбор – 21%

Израильская компания BrightWay Vision, применившая военные технологии для создания системы безопасного вождения в сложных условиях – 9%

Гиль Швед – основатель компании Check Point, удостоенный в этом году Премии Израиля в сфере технологий и инноваций – 8%

Илан Бен-Давид – гендиректор компании Chakratec, разработавшей новую технологию быстрой зарядки электромобилей – 8%

Надав Цафрир – бывший командир подразделения 8200, основатель компании Sygnia, занимающейся консалтингом в сфере кибербезопасности – 7%

Израильский стартап Jet Eat, предлагающий с помощью 3d-печати создавать "веганские стейки" – 5%

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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ РЕПАТРИАНТОВ

"Кастрюлька" – волонтерский проект поддержки женщин после родов в Израиле – 27%

Против всех/Не могу сделать выбор – 25%

Книжный магазин "Бабель" – открытый три года назад и ставший одним из культурных центров Тель-Авива – 22%

"Шиши Шабат Исраэли" – организация, созданная для интеграции русскоязычных новых репатриантов – 13%

Jewish Point – проект для общения и знакомства с еврейской традицией раввина Йосефа Херсонского – 8%

"Я – Тора" – интернет-проект, в основе которого новый русский перевод избранных библейских текстов – 5%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Линой Ашрам – медали чемпионата мира и кубка мира по художественной гимнастике – 34%

Против всех/Не могу сделать выбор – 22%

Саги Муки – чемпион Европы по дзюдо, победа на Гран-при в ОАЭ – 16%

Артем Гурский – чемпион Европы и мира по каратэ Фудокан – 12%

Ариэль Бейт а-Лахми – тренер мужской молодежной сборной Израиля по баскетболу, впервые завоевавшей "золото" чемпионата Европы – 11%

Лона Чемтай Салпетер – чемпионка Европы в беге на 10 км – 4%

Владислав Быканов – чемпион Европы по шорт-треку – 2%

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СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Миссия на Марс InSight: успешная посадка на Марс – 39%

Против всех/Не могу сделать выбор – 17%

"Топливный бунт" в Париже – 15%

Раскол православной церкви – 11%

Отравление Скрипалей, в совершении которого подозревают сотрудников ГРУ – 12%

Гибель российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии – 6%

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СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Открытие посольства США в Иерусалиме – 45%

Сближение Израиля со странами арабского мира – 17%

Утверждение закона о национальном характере государства Израиль ("хок леом") – 16%

"Марши возвращения" и огненный террор на границе Газы – 9%

Против всех/Не могу сделать выбор – 12%

Назначение Алекса Штейна судьей Верховного суда – 2%

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ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Против всех/Не могу сделать выбор – 17%

Стивен Хокинг – физик-теоретик, космолог (Великобритания) – 16%

Шарль Азнавур – шансонье, композитор, поэт (Франция) – 15%

Владимир Войнович – писатель (СССР, Германия, Россия) – 9%

Иосиф Кобзон – певец, политик (СССР, Украина, Россия) – 6%

Олег Табаков – актер, режиссер (СССР, Россия) – 5%

Роман Карцев – артист эстрады (СССР, Украина, Россия) – 5%

Монсеррат Кабалье – певица (Испания) – 4%

Эдуард Успенский – писатель (СССР, Россия) – 3%

Николай Караченцов – актер (СССР, Россия) – 3%

Людмила Алексеева – правозащитник (СССР, Россия) – 3%

Милош Форман – кинорежиссер (Чехия, США) – 2%

Кира Муратова – кинорежиссер (Румыния, СССР, Украина) – 2%

Бернардо Бертолуччи – кинорежиссер (Италия) – 2%

Давид Черкасский – мультипликатор (СССР, Украина) – 1%

Станислав Говорухин – кинорежиссер, политик (СССР, Россия) – 1%

Андрей Битов – писатель (СССР, Россия) – 1%

Михаил Державин – актер (СССР, Россия) – 1%

Филип Рот – писатель (США) – 1%

Олег Анофриев – актер и певец (СССР, Россия) – 1%

Оскар Рабин – художник (СССР, Италия) – 1%

Вадим Мулерман – певец (СССР, Украина, США) – 1%

Людмила Сенчина – певица (СССР, Украина, Россия) – 1%

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ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Амиад Исраэль Иш-Ран – проживший на свете всего три дня после того, как его мать была ранена террористом – 30%

Против всех/Не могу сделать выбор – 26%

Рона Рамон – вдова первого израильского астронавта Илана Рамона – 16%

Аарон Апельфельд – писатель, главной темой произведений которого был Холокост – 5%

Ури Лубрани – последний посол Израиля в Иране, инициатор "операции Соломон" – 4%

Франк Майслер – скульптор, мастер композиций из металла – 3%

Моше Мизрахи – кинорежиссер, обладатель "Оскара" – 3%

Павел Сухих (Хихус) – художник-мультипликатор и комиксист – 3%

Хаим Гури – писатель, ветеран "Пальмаха" – 2%

Владимир Фромер – журналист, историк и писатель – 2%

Юз Герштейн – режиссер-документалист – 2%

Игаль Башан – певец и музыкант – 2%

Ури Авнери – ультралевый активист и журналист, бывший депутат Кнессета – 2%

Ноам Шериф – музыкант, композитор и дирижер – 1%

Яков Цигельман – писатель и журналист – 1%

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* Голосование было начато до сообщения о смерти писателя Амоса Оза





