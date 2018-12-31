ЦАХАЛ опубликовал отчет о деятельности армии и терактах в 2018 году

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала отчет за 2018 год. В этом документе отмечается, что в минувшем году в результате действий террористов погибли девять мирных граждан и семеро военнослужащих и полицейских, почти 200 солдат и гражданских лиц получили ранения.

За год, согласно отчету ЦАХАЛа, израильские ВВС нанесли 865 ударов по целям в секторе Газы, где помимо прочего были разрушены 15 туннелей террористов ХАМАСа. Построено 27 километров "подземного забора", препятствующего прокладке новых туннелей в сторону израильской территории.

На северной границе было построено 13 километров пограничного забора высотой 9 метров. Также построены 2,5 километра пограничной стены на стыке границ Израиля, Сирии и Иордании. Впервые с 2014 года возобновил работу КПП "Кунейтра" на границе с Сирией.

Отметим также, что в декабре 2018 года в рамках операции "Северный щит" на границе с Ливаном были обнаружены пять туннелей боевиков "Хизбаллы", два из которых уже уничтожены.

ЦАХАЛ отмечает снижение в Иудее и Самарии числа нападений с применением камней, но увеличение числа нападений с применением бутылок с зажигательной смесью и терактов с применением холодного оружия. Количество терактов с применением огнестрельного оружия осталось на уровне 2017 года.

По оценке ЦАХАЛа, за минувший год по территории Израиля из Газы было выпущено около 1000 ракет, примерно 250 из них были сбиты системой ПРО "Железный купол". При этом 45 ракет система ПРО "пропустила", они упали в населенных пунктах.

ЦАХАЛ отмечает проведение в 2018 году четырех дивизионных и 14 бригадных учений. Кроме того, прошли 115 учений на уровне батальонов.

Данные редакции NEWSru.co.il

По оценке нашей редакции, главным событием минувшего года в сфере безопасности было противостояние новой тактике террористической организации ХАМАС, объявившей в конце марта 2018 года о "марше возвращения" жителей сектора Газы. По данным министерства здравоохранения Газы, в ходе столкновений около границы погибли около 180 жителей сектора, примерно 15 тысяч получили ранения, травмы и отравления слезоточивым газом.

На этом фоне при поддержке ХАМАСа был начат "огненный террор": в сторону Израиля из Газы запускают воздушные змеи и воздушные шары с привязанным к ним взрывными устройствами и емкостями с легковоспламеняющейся жидкостью. Это примитивное оружие доказало свою эффективность: были выжжены сотни гектаров полей и лесов.

На действия ЦАХАЛа по пресечению "огненного террора" ХАМАС отвечал ракетно-минометными обстрелами. Причем в ноябре террористы установили своеобразный рекорд, выпустив в течение одних суток по территории Израиля около 500 ракет и минометных снарядов.

Несмотря на действия израильских военных, "огненный террор" и провокации на границе продолжаются.

Согласно данным NEWSru.co.il, в 2018 году по территории Израиля из сектора Газы были выпущены более 940 ракет, около 200 из них были сбиты системой ПРО "Железный купол". В результате этих обстрелов один человек погиб, более 60 получили ранения.

За тот же период в Иудее и Самарии, в Иерусалиме и других городах Израиля арабскими террористами были осуществлены 32 теракта с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств, холодного оружия или транспортных средств. Жертвами этих терактов стали 12 человек.

В статистике ЦАХАЛа учтены также погибшие в ходе боевых действий, в частности во время провала операции в районе Хан-Юниса.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2018 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.

Теракты в Израиле в 2018 году



(в списке не учтены случаи нападений с применением камней или бутылок с зажигательной смесью, если в результате этих инцидентов не было убитых или тяжелораненых)

2018

25 декабря. Попытка автомобильного теракта около штаба региональной бригады "Шомрон". Никто не пострадал. Водитель задержан.

20 декабря. Из арабской деревни Эйн-Ябруд обстреляна "тремпиада" возле поселения Офра. В результате инцидента нет раненых. Террористам удалось скрыться.

14 декабря. В районе поселка Бейт-Эль араб, вооруженный ножом, тяжело ранил военнослужащего, а затем нанес ему удар камнем. Террорист скрылся.

13 декабря. Автомобильный теракт в районе Эль-Биры. Легко ранен пограничник.

13 декабря. Теракт на перекрестке Асаф, около Бейт-Эля. В результате теракта погибли младший сержант Йосеф Коэн и старший сержант Йовель Мор-Йосеф. Еще два человека получили тяжелые ранения. Террорист скрылся.

13 декабря. Теракт в Старом городе Иерусалима. Ранены двое полицейских. Нападавший застрелен.

11 декабря. Попытки автомобильных терактов около Идны и на севере Иорданской долины. Один террорист убит, один ранен.

9 декабря. Возле поселка Офра из движущегося автомобиля был открыт огонь в сторону "тремпиады". Ранены семь человек. Наиболее тяжелые ранения получила 21-летняя женщина на седьмом месяце беременности. В больнице пострадавшая родила с помощью операции "кесарева сечения". Через несколько дней недоношенный младенец умер, ему дали имя Амиад Исраэль Иш-Ран. Террористам удалось скрыться, но 12 декабря один из них был ликвидирован.

30 ноября. На территории порта в Эйлате гражданин Иордании тяжело ранил молотком двух работников. Нападавший был задержан. Позже этот инцидент был признан терактом (то есть нападением, совершенным на почве национальной ненависти).

20 ноября. Возле поселения Ар-Гило, недалеко от Иерусалима, ударами ножа был легко ранен израильтянин. Террористу удалось скрыться.

14 ноября. В иерусалимском районе Армон а-Нацив вооруженный ножом террорист напал на сотрудников полиции. Легко ранены двое полицейских. Террорист нейтрализован.

6 ноября. Арабка напала на пограничников неподалеку от Кфар-Адумим. Нападавшая ранена и задержана. Никто из израильтян не пострадал.

5 ноября. Араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащих и гражданских на перекрестке Элиас, на въезде в Кирьят-Арбу. Нападавший ранен и задержан. Среди израильтян пострадавших нет.

22 октября. Араб, вооруженный ножом, легко ранил военнослужащего ЦАХАЛа рядом с Пещерой Праотцев в Хевроне. Террорист застрелен.

15 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на израильтян на перекрестке Гитай Ависар, неподалеку от Баркана. Нападавший застрелен.

11 октября. Палестинский араб, вооруженный ножом, совершил нападение на площади возле базы региональной бригады "Самария". Два человека получили легкие ранения. Террорист скрылся, позднее он был задержан.

7 октября. Палестинский араб, вооруженный пистолетом-пулеметом, открыл огонь по людям в промзоне Баркан, около Ариэля. Были ранены трое израильтян, двое из них позже скончались. Террорист скрылся. Имена убитых: Ким Левенгронд-Ихзекель (28) и Зив Хаджби (32).

16 сентября. Вооруженное нападение в Гуш Эционе. Убит 40-летний Ари Фульд, отец четырех детей, проживавший в поселке Эфрат. Террорист был ранен и задержан.

3 сентября. В районе Гиват-Авот вооруженный ножом араб попытался нанести удар военнослужащему. Террорист ликвидирован. Среди израильтян нет пострадавших.

17 августа. В Старом городе Иерусалима, на улице Хагай, была пресечена попытка вооруженного нападения на сотрудника полиции. Террорист был нейтрализован. Среди полицейских и гражданских лиц пострадавших не было.

26 июля. В поселении Адам ударами ножа ранены три человека. Террорист нейтрализован. Один из тяжелораненых, 31-летний Йотам Овадия, позже скончался в больнице.

23 июня. В деревне Хусан неподалеку от Бейт-Лехема палестинский араб, управлявший аввтомобилем сбил трех военнослужащих. Солдаты ранены легко. Террорист скрылся.

11 июня. В Афуле палестинский араб, вооруженный ножом, тяжело ранил израильтянку. Нападавший задержан.

2 июня. В Хевроне, на территории региональной бригады "Йегуда", арабский террорист предпринял попытку наезда на военнослужащих ЦАХАЛа. Солдаты открыли огонь. Террорист уничтожен. Пострадавших нет.

8 апреля. В промышленной зоне Мишор Адумим террорист, вооруженный острым предметом, попытался напасть на израильтянина. Террорист обезврежен. Несколько человек впали в шоковое состояние.

18 марта. На улице Хагай в Старом городе Иерусалима ударом ножа убит 32-летний Адиэль Кольман из поселка Кохав а-Шахар. Террорист ликвидирован.

16 марта. Автомобильный теракт в Самарии. Погибли капитан ЦАХАЛа Зив Даус и сержант Нетанэль Каалани. Еще двое солдат получили ранения. Террорист задержан.

4 марта. Автомобильный теракт в Акко. Легко травмированы двое военнослужащих и пограничник. Водитель автомобиля, совершивший наезды, тяжело ранен.

7 февраля. Террорист напал на охранника у ворот поселения Кармей Цур в Гуш Эционе. В результате нападения израильтянин получил легкие ранения, нападавший застрелен.

5 февраля. На перекрестке 5-й, 505-й и 4775-й трассы (бульвар Иерушалаим) на окраине Ариэля араб напал на израильтянина и нанес ему несколько ударов ножом. В результате этого нападения погиб 29-летний Итамар Бен Галь, житель поселка Ар Браха. Нападавший скрылся. Террорист, житель Яффо, был задержан более чем через месяц.

23 января. На перекрестке Тапуах в Самарии двое террористов, вооруженных ножами, напали на израильтян. Нападавшие нейтрализованы и задержаны, один из них получил ранение. Среди израильтян пострадавших нет.

9 января. Возле форпоста Хават-Гилад из автоматического оружия обстрелян автомобиль с израильскими номерами. В результате теракта убит 35-летний раввин Разиэль Шевах, отец шестерых детей.





