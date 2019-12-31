"Портрет русскоязычного избирателя 2020". Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il проведен опрос, целью которого было определение "портрета" русскоязычного избирателя накануне выборов в Кнессет 23-го созыва. Это будут третьи парламентские выборы в Израиле за последние 11 месяцев.

В опросе, который проходил 29-31 декабря, приняли участие 3.007 респондентов (2.351 из них ответил на все 25 вопросов).

Опрос предназначался для граждан Израиля, имеющих право голоса на выборах. Около 97% опрошенных соответствуют этому критерию.

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что большинство наших читателей – 60% – определяют свои политические взгляды как умеренно правые (правоцентристские). 17% относят себя к крайне правым, 15% – к центристам, 4% – к умеренно левым (левоцентристам), мене 1% – к крайне левым. Прочие затрудняются с определением своих политических взглядов. Эти показатели незначительно меняются от опроса к опросу.

Только 5% опрошенных, имеющих право голоса на выборах в Израиле, однозначно говорят, что не намерены голосовать на выборах в Кнессет 23-го созыва.

При этом 82% респондентов, принимавших участие в выборах в Кнессет 21-го и 22-го созыва, голосовали и проголосуют за одну и ту же партию или блок. 18% голосовали и/или намерены проголосовать не за одну и ту же партию или блок.

47% участников опроса намерены голосовать за партию "Наш дом Израиль", 28% – за "Ликуд", 11% – за "Кахоль Лаван", 6% – за "партии правее Ликуда", 1% – за "партии левее Кахоль Лаван", 1% – за ультраортодоксальную партию. (Эти показатели примерно соответствуют результатам предыдущего опроса о политических предпочтениях. 12-13 декабря результат был таким: НДИ – 44%, "Ликуд" – 28%, "Кахоль Лаван" – 11,5%.)

ПОРТРЕТ ИЗБИРАТЕЛЯ

(учтены голоса тех, кто собирается голосовать и сделал свой выбор)

В зависимости от пола

Выбор мужчин: НДИ – 53%, "Ликуд" – 26,5%, "Кахоль Лаван" – 11%, партии "правее Ликуда" – 7%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 1%.

Выбор женщин: НДИ – 42%, "Ликуд" – 39%, "Кахоль Лаван" – 11%, партии "правее Ликуда" – 5%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 1%.

Следует отметить, что среди респондентов в онлайн-опросах NEWSru.co.il мужчин в 2-2,5 раза больше, чем женщин (в этом опросе мужчин в 2,3 раза больше, чем женщин). Точных сведений о том, каково реальное соотношение мужчин и женщин на избирательных участках, нет. Социологи говорят о более высокой политической активности мужчин, чем женщин – но соотношение представителей разных полов на избирательных участках в Израиле зависит от того, о какой общине мы говорим: так, например, в ультрарелигиозной среде мужчины и женщины голосуют в равной степени, в арабском секторе активность мужчин на выборах заметно выше, в среде евреев, выходцев из стран Ближнего Востока и северной Африки, а также среди выходцев из стран бывшего СССР мужчины несколько активнее на выборах, чем женщины, в среде евреев-ашкеназов (не из б.СССР) соотношение примерно одинаковое или женщины даже немного активнее участвуют в выборах.

В зависимости от возраста

Выбор тех, кто младше 50 лет: НДИ – 39%, "Ликуд" – 23%, "Кахоль Лаван" – 23%, партии "правее Ликуда" – 11%, партии "левее Кахоль Лаван" – 2%, ультраортодоксальные партии – 3%.

Выбор тех, кто старше 50 лет: НДИ – 52%, "Ликуд" – 32%, "Кахоль Лаван" – 9%, партии "правее Ликуда" – 5%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – менее 1%.

Таким образом, люди более старшего поколения в большей степени поддерживают НДИ и "Ликуд" (причем "с возрастом" разрыв увеличивается в пользу НДИ), "молодые" в большей степени поддерживают "Кахоль Лаван".

В зависимости от года репатриации

Выбор тех, кто живет в Израиле больше 20 лет: НДИ – 50%, "Ликуд" – 32%, "Кахоль Лаван" – 10%, партии "правее Ликуда" – 6%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 1%.

Выбор тех, кто живет в Израиле меньше 20 лет: НДИ – 50%, "Ликуд" – 23%, "Кахоль Лаван" – 16%, партии "правее Ликуда" – 9%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 1%.

Таким образом, на поддержку НДИ "стаж" в стране не влияет. Среди тех, кто живет в Израиле более 20 лет, заметно выше поддержка "Ликуда" и немного ниже поддержка "Кахоль Лаван".

В зависимости от дохода

Выбор тех, чей средний месячный доход выше 10.000 шек. (брутто): НДИ – 42%, "Ликуд" – 32%, "Кахоль Лаван" – 15%, партии "правее Ликуда" – 8%, партии "левее Кахоль Лаван" – 2%, ультраортодоксальные партии – 1%.

Выбор тех, чей средний месячный доход ниже 10.000 шек. (брутто): НДИ – 55%, "Ликуд" – 29%, "Кахоль Лаван" – 9%, партии "правее Ликуда" – 5%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 1%.

Таким образом, люди с низким доходом в заметно большей степени поддерживают НДИ. При этом поддержка "Ликуда" и "Кахоль Лаван" несколько выше со стороны людей с более высоким доходом.

В зависимости от образования

Выбор тех, у кого есть высшее образование: НДИ – 48%, "Ликуд" – 32%, "Кахоль Лаван" – 12%, партии "правее Ликуда" – 6%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 1%.

Выбор тех, у кого нет высшего образования: НДИ – 60%, "Ликуд" – 19%, "Кахоль Лаван" – 10%, партии "правее Ликуда" – 7%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 1%.

84% респондентов заявили, что у них высшее образование. Отметим, что среди тех, у кого высшего образования нет, заметно выше поддержка НДИ и заметно ниже поддержка "Ликуда".

В зависимости от религиозности

Выбор тех, кто считает себя религиозным человеком: НДИ – 35%, "Ликуд" – 35%, "Кахоль Лаван" – 4%, партии "правее Ликуда" – 19%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 6%.

Выбор тех, кто не считает себя религиозным человеком: НДИ – 52%, "Ликуд" – 30%, "Кахоль Лаван" – 13%, партии "правее Ликуда" – 5%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 0%.

Только 12% участников опроса называют себя религиозными людьми. Среди религиозных заметно ниже поддержка НДИ и "Кахоль Лаван", несколько выше поддержка "Ликуда", заметно выше поддержка партий "правее Ликуда" и ультраортодоксальных партий.

В зависимости от важности участия партии в решении проблем выходцев из бывшего СССР

Выбор тех, кто говорит, что для него важна забота партии об интересах выходцев из бывшего СССР: НДИ – 66%, "Ликуд" – 21%, "Кахоль Лаван" – 9%, партии "правее Ликуда" – 3%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 0%.

Выбор тех, кто говорит, что для него не важна забота партии об интересах выходцев из бывшего СССР: НДИ – 27%, "Ликуд" – 43%, "Кахоль Лаван" – 14%, партии "правее Ликуда" – 11%, партии "левее Кахоль Лаван" – 2%, ультраортодоксальные партии – 2%.

Для 60% опрошенных важно то, в какой степени партия заботится об интересах выходцев из бывшего СССР. Среди этой категории избирателей значительно выше поддержка НДИ и заметно ниже поддержка всех прочих партий.

В зависимости от желания изменить систему выборов

Выбор тех, кто считает, что следует кардинально изменить систему выборов в Израиле: НДИ – 53%, "Ликуд" – 29%, "Кахоль Лаван" – 11%, партии "правее Ликуда" – 5%, партии "левее Кахоль Лаван" – 1%, ультраортодоксальные партии – 0%.

Выбор тех, кто не считает, что следует кардинально изменить систему выборов в Израиле: НДИ – 34%, "Ликуд" – 40%, "Кахоль Лаван" – 12%, партии "правее Ликуда" – 11%, партии "левее Кахоль Лаван" – 5%, ультраортодоксальные партии – 3%.

Подавляющее большинство опрошенных (81%) считают, что пришла пора для кардинального изменения системы выборов в Израиле. При этом наиболее активно за такие перемены выступают избиратели НДИ.

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЫБОР

Был задан вопрос "Что, прежде всего, определяет ваш выбор?" Наиболее частые ответы: 1) позиция партии по вопросам безопасности – 56%, 2) личность лидера партии – 56%, 3) позиция партии по внутриполитическим вопросам – 47%, 4) позиция партии по социальным проблемам – 45%, 5) позиция партии по внешнеполитическим вопросам – 43%, 6) солидарность с программой партии – 41%, 7) экономическая программа партии – 41%.

Мы попросили участников опроса назвать 1-3 проблемы, решения которых представители репатриантов должны добиваться в правительстве и Кнессете в первую очередь. Наиболее частые ответы: 1) обеспечение национальной безопасности – 62%, 2) решение проблемы репатриантов, не успевших заработать на достойную старость в Израиле – 43%, 3) урегулирование отношений между государством и религией – 35%, 4) работа общественного транспорта по субботам – 31%, 5) гражданские браки – 27%, 6) вопросы экономики и благосостояния – 27%, 7) работа магазинов по субботам – 25%, 8) улучшение качества школьного образования – 24%, 9) уничтожение ХАМАСа и палестинского террора в целом – 24%, 10) решение жилищной проблемы пожилых репатриантов – 21%.

ИДЕАЛЬНАЯ КОАЛИЦИЯ

Вопрос: "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в правящей коалиции?" Ответ: "Ликуд" – 79%, НДИ – 65%, "Кахоль Лаван" – 52%, "А-Ямин а-Хадаш" – 36%, "Байт Иегуди" – 25%, "Ихуд Леуми" – 20%, "Оцма Иегудит" – 18%.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в правящей коалиции?" Ответ: "Объединенный арабский список" – 73%, ШАС – 62%, МЕРЕЦ – 62%, "Яадут а-Тора" – 58%, "Оцма Иегудит" – 35%, "Авода-Гешер" – 33%.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, какую коалицию должен поддержать Либерман?" Предлагалось три варианта ответа: "праворелигиозную", "левоцентристскую" или "только коалицию с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван" без харедим и арабов". 17% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос. Среди тех, кто дал ответ, голоса распределились так:

28% считают, что Либерман должен поддержать праворелигиозную коалицию (в их числе 65% голосующих за "Ликуд", 5% голосующих за НДИ, 1% голосующих за "Кахоль Лаван", 79% голосующих за "партии правее Ликуда", 6% голосующих за "партии левее Кахоль Лаван", 53% голосующих за ультрарелигиозные партии);

только 6% считают, что Либерман должен поддержать левоцентристскую коалицию (в их числе 2% голосующих за "Ликуд", 3,5% голосующих за НДИ, 30% голосующих за "Кахоль Лаван", 3% голосующих за "партии правее Ликуда", 61% голосующих за "партии левее Кахоль Лаван", 0% голосующих за ультрарелигиозные партии);

66% считают, что Либерман должен поддержать "только коалицию с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван" без харедим и арабов, голосую за ультраортодоксальную партию" (в их числе 33% голосующих за "Ликуд", 91,5% голосующих за НДИ, 69% голосующих за "Кахоль Лаван", 18% голосующих за "партии правее Ликуда", 33% голосующих за "партии левее Кахоль Лаван", 47% голосующих за ультрарелигиозные партии).

40% радует, что "Ликуд" идет на третьи за год выборы снова под руководством Биньямина Нетаниягу, а не под руководством Гидеона Саара. 43% этому не рады. Прочим это безразлично.

71% опрошенных поддерживают идею создания правительства национального единства без участия ультрарелигиозных и арабских партий. 18% выступают против такой идеи.

ПРОГНОЗЫ

45% считают, что правительство национального единства без участия ультрарелигиозных и арабских партий по итогам выборов в Кнессет 23-го созыва создано не будет. Только 14% считают, что такое правительство будет создано. Прочие затруднились с прогнозом.

38% считают, что наибольшее число мандатов по итогам выборов наберет блок "Кахоль Лаван". 32% полагают, что больше всего мандатов будет у "Ликуда". 1% верят в то, что такого успеха добьется другая партия. Прочие затруднились с прогнозом.

74% уверены, что Нетаниягу не откажется от руководства "Ликудом" в случае, если "Кахоль Лаван" получит значительно больше мандатов. Только 6% считают подобное развитие событий возможным.

При этом 32% считают, что коалицию по итогам выборов сформирует "Ликуд"/Нетаниягу. 15% полагают, что это сумеет сделать "Кахоль Лаван"/Ганц. 3% верят, что коалицию сформирует другая партия или блок. Более 50% затруднились с прогнозом.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, будет ли после этих выборов сформирована правящая коалиция, или вскоре после них последуют выборы в Кнессет 24-го созыва?" 37% считают, что будет сформирована коалиция. 23% полагают, что коалиционные переговоры снова окончатся провалом и страна пойдет на новые выборы. Более 40% затруднились с прогнозом.





