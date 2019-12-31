13-летнюю израильтянку и ее мать депортируют в Россию

Рахель 13 лет, она родилась в Кирьят-Гате и живет в этом городе почти всю жизнь, с мамой Риммой и дедушкой Эдуардом. Рахель отличница, играет за школьную сборную по футболу, участвует в программе для подростков "Моадон а-Таесет" ("Летный клуб") - программе для юных лидеров, основанной семьей Рамон. У нее уже есть планы на весну и на лето, но они станут возможными только, если ее не депортируют вместе с мамой из Израиля.

17 декабря этого года Римма получила письмо с требованием выехать из Израиля в течение 30 дней. Во вторник, 31 декабря, друзья Рахель устроили демонстрацию протеста с требованием остановить депортацию их подруги. Отмены депортации требуют учителя и дирекция школы, а также городские власти.

Именно директор школы "Орт" обратилась с письмом к депутату Кнессета от партии НДИ Юлии Малиновской, рассказав ей о том, что одну из ее учениц намерены депортировать.

Малиновская обратилась с просьбой пересмотреть решение о депортации к министру внутренних дел Арье Дери и директору Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции профессору Шломо Мор-Йосефу, однако пока не получила ответ, как не получили ответ и власти города.

Римма и Михаил, отец Рахель, поженились в 2000 в Курске. Михаил уже был тогда новым репатриантом, и в 2001 году привез жену в Израиль. В 2006 году родилась Рахель. Все это время Римма, как обычно происходит в первые годы с женами израильтян, обладала видом на жительство, но не имела израильского гражданства. Гражданство Римма должна была получить в 2007 году, однако в тот год тяжело заболел ее муж, и они решили отправить годовалую Рахель к родителям в Курск, чтобы Римма могла ухаживать за Михаилом.

"И тут мне позвонили из Курска и сообщили, что Рахель в реанимации, - рассказывает Римма, - я, конечно, не стала дожидаться очереди в МВД и улетела к дочери".

По словам Риммы, после этого в Курск приехал Михаил, и до 2009 года они жили там все вместе, а в 2009 году развелись. В 2010 году уже разведенные супруги вернулись вместе с дочерью домой, в Кирьят-Гат.

Вскоре после возвращения Римма пошла в Управление регистрации населения за получением гражданства, однако там ей сразу отказали. Женщина обратилась к адвокату, и начался длительный процесс хождений по инстанциям.

Римме помогал воспитывать Рахель дедушка девочки и отец Михаила - Эдуард. Эдуарду 78 лет, он пережил Холокост, всю его семью расстреляли в Бобруйске нацисты. Рахель - его единственная внучка. Его сын, отец Рахель, год назад уехал из Израиля в Россию.

После десяти лет разбирательств 17 декабря Римма получила письмо, в котором от них требуют в течение 30 дней покинуть Израиль.

На сегодняшний день делом семьи занимается адвокат Томер Варша, который специализируется на делах, связанных с получением статуса в Израиле. Варша объяснил нашей редакции, что уже почти год Римма живет в Израиле вообще без визы, хотя это является противозаконным. Женщине должны были продлить временную визу, пока не было принято решение о ее статусе. Однако она уже почти год живет с ребенком-школьницей без статуса, не имея даже возможности снять деньги со счета.

Решение о депортации или предоставлении Римме гражданства (что полагалось сделать еще в 2007 годку) принималось межминистерской комиссией по гуманитарным случаям. В эту комиссию дело передается тогда, когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке. Рахель - гражданка Израиля.

Возглавляет комиссию директор Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции профессор Шломо Мор-Йосеф.

Адвокат объяснил нашему корреспонденту, что комиссия аргументировала свое решение о депортации Риммы и Рахель тем, что отец Рахель уже год не живет в Израиле.

"К сожалению, это не первый случай, когда Управление пытается депортировать из страны детей израильтян, вопреки решению суда, здравому смыслу и интересам ребенка, - объясняет Томер Варша. - Управление работает по схеме "авось, прокатит", рассчитывая на неопытность адвокатов или просто на везение. Мы уже вели подобные дела, и я уверен в том, что в суде мы добьемся справедливости".

С помощью Варши Римма подает апелляцию в апелляционный суд с требованием немедленно вернуть женщине временный "теудат зеут" и рассмотреть предоставление ей гражданства.

Пока мама борется за право остаться в Израиле, Рахель готовится к поездке в Чикаго, где она должна будет работать от "Сохнута" с еврейскими подростками. Но поездка и все остальные ее планы осуществятся только, если Рахель и ее маму не депортируют из Израиля.





