БАГАЦ начинает рассмотрение просьбы о лишении Нетаниягу права формировать правительство

В четверг, 31 декабря, в 9:00, Высший суд справедливости (БАГАЦ) начинает обсуждение апелляции, поданной 67 истцами, с требованием запретить президенту государства Реувену Ривлину передавать полномочия на формирование правительства Биньямину Нетаниягу даже в случае победы на выборах.

Истцы мотивируют свою просьбу тем, что Нетаняигу является обвиняемым в совершении уголовных преступлений, считающихся позорными.

Возглавляет судейскую коллегию председатель Верховного суда Эстер Хайют. В состав коллегии вошли также заместитель Хайют судья Ханан Мельцер и судья Узи Фогельман. Первое заседание будет посвящено обсуждению вопроса, имеет ли БАГАЦ полномочия вмешиваться в этот аспект, являющийся сугубо политическим.

Сторонники премьер-министра, в первую очередь представители "Ликуда", заявляют, что апелляция должна быть отклонена без рассмотрения, так как она вторгается в сферу, являющуюся сугубо политической.

Накануне вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал по этому поводу запись в социальной сети Facebook: "Есть те, кто пытаются превратить Верховный суд в участника политического процесса, чтобы юридическим путем ликвидировать меня в качестве кандидата на пост главы правительства. Я не могу себе представить, что Верховный суд государства Израиль попадет в такую ловушку. В демократическом государстве решение, кто будет народным лидером, принимает только народ, и никто иной. Так было всегда, так будет всегда".

Источники в партии "Кахоль Лаван", беседуя с корреспондентом NEWSru.co.il, также заявили, что будет лучше, если БАГАЦ воздержится от вмешательства в политические процессы. "Мы победим Нетаниягу на выборах, там должны решаться подобные вопросы", – заявили наши собеседники.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит воздержался от публикации какого-либо заключения по этому вопросу, и это означает, что он не разделяет мнение истцов. Мандельблит потребовал, чтобы обсуждение касалось исключительно полномочий суда решать такие вопросы, а в случае положительного ответа, коллегия суда была расширена до девяти судей. Ранее в окружении премьер-министра подвергали критике тот факт, что в состав коллегии из трех судей входят исключительно люди, являющиеся сторонниками юридического активизма.

Напомним, что закон не предусматривает каких-либо ограничений на право премьер-министра, ставшего обвиняемым, формировать коалицию.

Накануне в Тель-Авиве состоялся митинг в поддержку премьер-министра, в котором приняли участие более пятисот человек. Демонстрация проходила под лозунгами: "Только народ принимает решения", "Остановим судебный переворот", "Расследовать деятельность следователей". В проведении митинга принимали участие организации "Им тирцу", "Нахала", "Регавим", "Выбираем жизнь", семьи, потерявшие близких в результате терактов, объединение инвалидов ЦАХАЛа и другие общественные организации и движения.

Напомним также, что не позднее 1 января премьер-министр должен принять решение о том, просить ли у Кнессета предоставить ему депутатский иммунитет.

30 декабря премьер-министр объявил о намерении сделать заявление для СМИ. Предполагалось, что оно должно было касаться вопросов об иммунитете, а также об исках, поданных в БАГАЦ. Однако вскоре после объявления о том, что глава правительства выступит со специальным заявлением, оно было отменено.

Для обсуждения просьбы об иммунитете, необходима функционирующая комиссия Кнессета по организационным вопросам. В настоящий момент ее нет, так как Кнессет распущен. Поэтому просьбу об иммунитете Нетаниягу может подать лишь спикеру Кнессета, а рассматриваться она будет после выборов и формирования коалиции и оппозиции. До завершения рассмотрения просьбы об иммунитете дело не может быть передано в суд. Глава фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисанкорен уже заявил, что намерен инициировать незамедлительное создание организационной комиссии, так как речь идет об особых обстоятельствах. В настоящий момент у "Кахоль Лаван" нет большинства, необходимого для такого шага, так как против него возражает партия "Наш дом Израиль".





