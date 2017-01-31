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В Израиле

Полиция и армия перекрывают дороги в районе Амоны, готовясь к эвакуации жителей

время публикации: 15:57 | последнее обновление: 15:57 блог версия для печати фото
Полиция и армия перекрывают дороги в районе Амоны, готовясь к эвакуации жителей

Во вторник, 31 января, армия и полиция начали подготовку к эвакуации жителей Амоны. На дорогах, ведущих к форпосту, разворачиваются блокпосты.

По информации сайта "Мако", сотрудники спецподразделения полиции ЯСАМ, несущие дежурство на блокопостах, получили приказ пропускать в Амону только местных жителей.

Местный совет округа Биньямин разослал жителям сообщения с перечнем дорог, которые будут перекрыты. Согласно этому сообщению, на одном из участков шоссе №60 будет запрещено движение частного транспорта. Исключение будет сделано для жителей поселений Офра, Амона, Гиват Асаф, Бейт-Эль. Для того, чтобы проехать через блокпосты жителям перечисленных населенных пунктов надо будет предъявить удостоверение личности.

Ранее у въезда на территорию форпоста Амона было вывешено распоряжение о выселении жителей. Согласно этому документу, они должны покинуть свои дома не позднее, чем через 48 часов. "Через 48 часов с момента публикации этого распоряжения, вход на указанную территорию, а также нахождение там будет запрещено. Владелец любого имущества обязан удалить его с указанной территории не позднее, чем через 48 часов.

31 января БАГАЦ вынесет решение по апелляции, поданной леворадикальной организацией "Еш Дин", против проекта переноса форпоста Амона на земли, чьи владельцы отсутствуют. По утверждению левых активистов, есть арабы, претендующие на земли, на которые планируется перенести форпост.

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