31 января 2017 г.
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В Израиле

Жителям Амоны приказано покинуть дома через 48 часов

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
Жителям Амоны приказано покинуть дома через 48 часов

Во вторник, 31 января, у въезда на территорию форпоста Амона было вывешено распоряжение о выселении жителей.

Согласно распоряжению, они должны покинуть свои дома не позднее, чем через 48 часов. "Через 48 часов с момента публикации этого распоряжения, вход на указанную территорию, а также нахождение там будет запрещено. Владелец любого имущества обязан удалить его с указанной территории не позднее, чем через 48 часов.

31 января, БАГАЦ вынесет постановление по апелляции, поданной леворадикальной организацией "Еш Дин" против проекта переноса форпоста Амона на земли, чьи владельцы отсутствуют.

По утверждению левых активистов, есть арабы, претендующие на земли, на которые планируется перенести форпост.

В свою очередь, представители прокуратуры представили в БАГАЦ просьбу о сохранении в силе соглашения между правительством и поселенцами. Прокуратура мотивирует это стремлением избежать возможных столкновений в процессе выселения жителей.

Ранее представители штаба по защите Амоны вновь обязались, что в любом случае покинут свои дома, не оказывая сопротивления. Лишь после этого юридический советник правительства согласился представлять соглашение в суде.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 января 2017 г.
31 января БАГАЦ примет решение о соглашении государства с жителями Амоны







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