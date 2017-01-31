31 января 2017 г.
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В Израиле

Полиция не разрешила депутату Кнессета Ури Ариэлю подняться на Храмовую гору

время публикации: 22:32 | последнее обновление: 22:32 блог версия для печати фото
Ури Ариэль

Депутат Кнессета от партии "Байт Йегуди" Ури Ариэль 31 января обратился в полицию за разрешением подняться на Храмовую гору. Однако просьба была отклонена начальником полиции Иерусалимского округа.

Комментируя это решение, пресс-служба полиции напомнила, что правила, касающиеся посещения Храмовой горы депутатами Кнессета, утвержденные парламентской комиссией по этике в ноябре 2015 года, с тех пор не менялись.

Запрет на посещение Храмовой горы депутатами и министрами был введен весной 2016 года по настоянию генерального инспектора полиции Рони Альшиха. А в ноябре комиссия по этике отклонила просьбу депутатов отменить этот запрет. Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что считает этот запрет оправданным ввиду "деликатности ситуации".

Отметим, что начальник Иерусалимского округа полиции Йорам Алеви осенью рекомендовал отменить запрет при условии, что депутаты будут предварительно согласовывать свой визит с полицией, будут приходить на Храмовую гору без телохранителей и представителей СМИ, не будут произносить речей. Ни генинспектор, ни комиссия по этике, ни глава правительства его предложение не поддержали.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2016 г.
Нетаниягу отказался отменить запрет на посещение Храмовой горы депутатами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2016 г.
Полиция рекомендует снять запрет на посещение депутатами Храмовой горы







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