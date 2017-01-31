Военная прокуратура потребовала для Эльора Азарии от трех до пяти лет тюрьмы

Во вторник, 31 января, на судебном процессе по делу Эльора Азарии, который проходит в военном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве, военная прокуратура потребовала для него от трех до пяти лет тюрьмы. При этом представитель обвинения заявил, что при назначении срока наказания могут быть засчитаны девять дней, которые Эльор Азария провел в военной тюрьме.

Кроме того, обвинение настаивает на том, чтобы Эльор Азария был понижен в звании до рядового.

Представитель военной прокуратуры полковник Надав Вайсман говоря об этом деле, напомнил, что Эльор Азария был признан виновным в непредумышленном убийстве, что является серьезным преступлением в уголовном праве. Кроме того, ответчик нарушил приказ, что также является серьезным нарушением. Он напомнил, что в уголовном праве за непредумышленное убийство предусмотрено максимальное наказание сроком до 20 лет, кроме того годом тюрьмы карается нарушение приказа.

Однако, обсуждая меру наказания для Эльора Азарии, полковник Надав Вайсман рекомендовал ориентироваться на нижнюю планку наказания, приняв во внимание хорошее поведение ответчика, положительные характеристики с места службы, а также его состояние.





