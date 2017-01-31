31 января 2017 г.
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В Израиле

31 января БАГАЦ примет решение о соглашении государства с жителями Амоны

время публикации: 08:31 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото
31 января БАГАЦ примет решение о соглашении государства с жителями Амоны

Во вторник, 31 января, БАГАЦ вынесет постановление по апелляции. Поданной леворадикальной организацией "Еш Дин" против проекта переноса форпоста Амона на земли, чьи владельцы отсутствуют.

По утверждению левых активистов, есть арабы, претендующие на земли, на которые планируется перенести форпост.

В свою очередь, представители прокуратуры представили в БАГАЦ просьбу о сохранении в силе соглашения между правительством и поселенцами. Прокуратура мотивирует это стремлением избежать возможных столкновений в процессе выселения жителей.

Ранее представители штаба по защите Амоны вновь обязались, что в любом случае покинут свои дома, не оказывая сопротивления. Лишь после этого юридический советник правительства согласился представлять соглашение в суде.

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