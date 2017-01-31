БАГАЦ пытается разобраться с министерскими портфелями Биньямина Нетаниягу

В среду, 31 января, Высший суд справедливости вынес постановление, обязывающее главу правительства или юридического советника правительства Авихая Мандельблита до 20 февраля дать объяснение, касающееся министерских постов, которые занимает Биньямин Нетаниягу.

В частности, суд интересует, почему Биньямин Нетаниягу продолжает занимать посты министра связи и министра иностранных дел.

Решение БАГАЦ было вынесено по иску, поданному лидером оппозиции Ицхаком Герцогом и движением "За чистоту власти". Податели иска полагают, что при совмещении указанных должностей главой правительства имеется конфликт интересов.

Лидер "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог после заседания суда распространил заявление, призывая Биньямина Нетаниягу добровольно оставить пост министра связи, предотвратив продолжение явного конфликта интересов.